Macri: “Hemos hecho muchas cosas en estos tres años y medio, hechos que valen más que millones de discursos”

El presidente Mauricio Macri cerró esta tarde de miércoles, en la Plaza de la Música, su campaña nacional en el interior del país. Macri fue el último orador en un acto que los organizadores locales calcularon que reunió a más de siete mil personas.

Las puertas de la Plaza de la Música se abrieron a las 17 pero el presidente llegó un poco más tarde de lo previsto y arrancó su discurso pasadas las 19.15. El mandatario nacional ingresó presentado por el diputado nacional Mario Negri “como un vecino más de Córdoba”.

Luego de saludar a la gente que se convocó para escuchar su discurso, Macri se manifestó “muy feliz” por estar de nuevo en la provincia. “Esta provincia es el corazón de la Argentina, la llevo acá conmigo todo el tiempo, son 21 veces que he venido acá, ya soy cordobés por adopción”

“No lo bailo tan bien como ustedes pero puedo decir que con el cuartetazo me defiendo”, bromeó el presidente.

Macri en el acto de cierre de campaña en Córdoba, en la Plaza de la Música.

“Acá en Córdoba, muy despacito arrancó el ‘sí se puede'”, agregó el mandatario nacional luego de pedirle a la gente que lo volviera a gritar en la Plaza de la Música.

"El futuro depende solamente de nosotros. Es fácil decir cosas, pero lo importante es lo que uno hace", continuó el primer mandatario, al tiempo que reconoció que "estos años han sido difíciles, sobre todo después de la crisis mundial. Ustedes creyeron y confiaron, así que gracias queridos cordobeses".

A continuación, les preguntó a los presentes: "¿Qué vale más en la vida, los hechos o las palabras, que cualquier viento se las puede llevar? Acá hemos hecho muchas cosas en estos tres años y medio, hechos que valen más que millones de discursos. Hemos hecho muchas cosas, pero imaginemos por un instante todo lo que podemos hacer en los próximos cuatro años con un poco de viento a favor sobre estas bases que construimos".

"Ahora tienen que ratificar todo lo que hemos hecho, volver a inyectar desde el centro del país esa energía arrolladora, decir que esto vale la pena, que los cambios de raíz no se hacen de un día para el otro, son las bases para crecer los próximos 20 años", resaltó el Presidente.

En ese sentido, consideró que "este domingo se deciden muchas cosas, si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado, se decide si seguimos dando batalla contra la delincuencia, el narcotráfico, las mafias y la corrupción, se decide si se siguen respetando al que piensa distinto, si seguimos integrándonos al mundo o volvemos a darle la espalda y continuar en el estancamiento".

"Todo eso se define con tu voto, por eso es tan importante que todos vayamos a votar el domingo 11 de agosto. Esta incertidumbre política nos hace daño, esta duda que hay dentro y fuera del país, cuanto antes confirmemos que vamos para adelante, antes lo vamos a lograr. La Argentina que soñamos está en el futuro, no en el pasado. Si la mayoría de los argentinos decidimos que no vuelva a pasar, no va a volver a pasar. Este domingo necesito que nos acompañen con su voto para que demostremos que los argentinos juntos somos imparables. Vamos Córdoba, vamos Argentina", concluyó Macri.

El acto completo en este video:







Con información de Vía Córdoba e Infobae