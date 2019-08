Condenaron a 14 años de cárcel a Santillán por matar a Germán Benavidez

Juan Carlos Santillán (66) fue condenado este miércoles por la Justicia a 14 años de cárcel por haber matado a Germán Benavidez (33) en octubre de 2017 en barrio San Cayetano, tras asestarle dos disparos con un arma de fuego.

El fallo lo halló responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que descartó un ataque de la víctima y un crimen por exceso en legítima defensa.

Santillán pudo decir sus últimas palabras durante el juicio, momento donde le pidió perdón a la madre de la víctima, que estaba presente en la sala.

En la sentencia se solicitó también abrir una investigación a familiares de Santillán por falso testimonio.

Martha Benavidez, madre de la víctima, lloró al conocer el fallo y se manifestó conforme con la decisión de la Justicia.

Alegatos

En los alegatos previos, la fiscal Consuelo Aliaga había pedido 15 años de prisión para el acusado, y sostuvo además que la escena del crimen fue armada, que el cuchillo que le adjudican a Benavidez fue "plantado" y que Santillán estaba lúcido ya que los disparos fueron certeros.

Familia había pedido 20

El abogado de la familia Benavidez, Marcos Tognon, pidió en su alegato 20 años de prisión para Santillán. El letrado aseguró que si el forcejeo duró 10 minutos no era creíble que nadie de la familia oyera nada, que el acusado no se pudo ver acorralado porque el patio estaba abierto de los dos lados, y que un disparo que le efectuó en la nuca no puede ser de alguien que se defienda de alguien que ataca con cuchillo.

Santillán pidió perdón

Al hacer uso de su palabra, el acusado aseguró que su familia estaba en riesgo y pidió disculpas a la mamá de Benavidez.

"Estaba en peligro mi familia, la vida de mi hijo y mi vida, por eso me tuve que defender. Yo tenía miedo de que nos pasara lo que pasó en Acapulco que mataron a toda una familia, nunca tuve intención de matarlo", sostuvo.

"Me siento mal, yo trabajaba en la casa de la madre. Le pido mil perdones, es una excelente mujer", agregó.

Carátula

Cabe recordar que la defensa del único acusado insistió en que fue legítima defensa y que el hombre fallecido ingresó a robar a la vivienda.

En una primera instancia el caso había sido presentado como "homicidio en exceso de la legítima defensa", sin embargo con el correr de la investigación la fiscalía cambió la carátula de la causa por"homicidio agravado por el uso de arma de fuego".