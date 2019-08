“Si creen que Fuentes no es capaz de hacer nada, que los jueces lleven sus hijos para que se los cuide”

Este miércoles se entregaron los fundamentos sobre la condena de Carlos Esteban Fuentes (69), el exdirector de Cultura municipal y periodista en La Voz de San Justo, acusado de abuso sexual en perjuicio de tres mujeres y que hoy se encuentra en libertad hasta que la condena, de siete años de cárcel, quede firme.

Al edificio de tribunales llegaron Sandra Amantini, madre de dos de las denunciantes y Fabián Correa, su pareja.

Según dijo Amantini entregaron una nota a los jueces y fiscales explicando lo que a su entender se desconoció en el juicio.

“En el caso de Maca fue revictimizada, tiene 15 años y le tengo que decir ‘a vos no te creyeron’. Nosotros la protegemos muchísimo y hay que explicárselo, lo que pasó fue una vergüenza, tienen que entender que estos perversos no se recuperan”, sostuvo y agregó: “A este nivel no se puede manejar la Justicia, hoy vinimos a buscar lo que ya sabíamos”.

Amantini contó que seguirán accionando porque eso los hace sentir “menos idiotas”, por lo que informó que acudirán a otras instancias.

Correa, por su parte, fue crítico con la Justicia: “Vamos a evaluar, los jueces que son los que habilitaron bajarle la pena, otorgarle más libertad, nosotros los hacemos responsables porque tenían la facultad de dejar de lado este auto donde justifican que podía esperar la sentencia en libertad”.

“Sabemos que Fuentes se puede quedar tranquilo un tiempito y no mucho más, la ley no obligó hacerle pericias psicológicas. La Justicia dictaminó que es un abusador, pero él está tranquilo. Si creen que no es capaz de hacer nada en estos tres años que puede durar nuestra espera, que los jueces lleven a sus hijos a la casa de Fuentes para que los cuide. Creo que nadie lo va a hacer”, afirmó.

Luego, Correa indicó que agrupaciones de Córdoba que defienden a víctimas de abuso, entre otras cosas, se comunicaron para darles su apoyo y organizar un reclamo frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia.