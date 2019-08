Golpearon a una adolescente para robarle el celular en Frontera: “Gritaba pidiendo ayuda y nadie reaccionaba”

La inseguridad en Frontera recrudece y el temor de los vecinos se acentúa. En mañana de este martes una adolescente de 18 años fue sorprendida por dos motochorros que la golpearon para robarle el celular en plena calle y pese a que había gente en el sector, la joven aseguró que nadie se animó a intervenir.

La víctima del hecho fue Cielo Villarreal, que en diálogo con El Periódico relató el suceso y ofreció recompensa por el celular robado ya que era prácticamente nuevo y todavía está pagando.

La joven relató que circulaba en bicicleta por calle 7 a la altura del 1000 cuando alrededor de las 11:10 notó que la estaban siguiendo. Cuando intentó evadir a los motochorros, éstos le cruzaron la moto y el acompañante descendió e intentó robarle el teléfono. La víctima contó que trató de resistir con todas sus fuerzas pero el delincuente le propinó un golpe de puño en el cuerpo que la hizo caer a la calle. Así emprendieron un veloz escape.

“Intenté seguirlos con la bicicleta pero tenía viento en contra y ellos estaban en moto, cuando se dieron cuenta aceleraron y los perdí. Había gente en la calle, a los ladrones no les importó nada y lo que me dolió fue que nadie me ayudó, gritaba pidiendo que alguien me ayude y nadie reaccionaba. Los vecinos recién se acercaron recién los ladrones se fueron”, dijo todavía asustada la adolescente.

Cielo radicó la denuncia en la Comisaría Sexta de la vecina ciudad y a su vez ofreció recompensa para que le devuelvan su teléfono. Por datos contactarse al 3564-62 1023.