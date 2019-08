Miguel Nicolás encabeza la otra lista corta que competirá en Córdoba

El legislador radical y pre candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Miguel Nicolás, recorrió ayer San Francisco para presentar sus propuestas en estas PASO y llamó a defender en Córdoba el proyecto de Macri.

Nicolás encabeza la lista 502 C con referentes provinciales y se diferenció de la lista que irá que postula a Mario Negri como primer candidato a diputado nacional. En su recorrida por San Francisco, el precandidato estuvo acompañado por Carla Carta, dirigente de Las Varillas, y el presidente de la Juventud Radical de San Francisco, Matías Bertea, que también integran la lista corta de precandidatos al Congreso.







“Nosotros tenemos una notoria diferencia con la lista que encabeza Mario Negri, nuestra lista no se armó en la Casa Rosada. La lista nuestra es una lista puramente radical y acatamos la decisión de la convención nacional y llevamos como candidato a presidente a Mauricio Macri, pero no nos dejan ir con la boleta pegada. No obstante, vamos con una boleta corta y mi objetivo político es que la lista 502 Lista C le gane la lista que lleva Juan Schiaretti. De ahí en más, que sea la voluntad de los cordobeses. Hemos tenido una muy buena recepción y la propuesta de nuestra lista es fortalecer al radicalismo de Córdoba, luchamos por Córdoba y vamos a ir al Congreso de la Nación a defender el derecho de los cordobeses”, expresó Nicolás.

Además manifestó que recorrió toda la provincia y remarcó que no votarán contra ninguno de los derechos de los trabajadores, “se viene la reforma laboral y vamos a estar del lado de los trabajadores porque son el motor productivo de nuestra provincia y de nuestro país. Nosotros jamás votaríamos como hizo Negri en contra de los derechos de los jubilados, jamás”.