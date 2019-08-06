Interasociativo de básquet: así se juega el Clausura

El torneo Clausura del interasociativo de básquet arranca este viernes con la disputa de la primera fecha. La competencia reúne a los equipos de las asociaciones de Morteros y San Francisco.
Será un torneo de todos contra todos a una sola rueda. Se clasifican los 8 primeros y luego se cruzan en Play Off de la siguiente manera:1° con 8°, 2° con 7°, 3° con 6° y 4°con 5° de la clasificación de la tabla general y así sucesivamente hasta la final teniendo en cuenta la clasificación de fase regular.
En divisiones menores será igual y se define por zona de Oro, Plata y Bronce. Los cuadrangulares se jugarán los días sábados.
|FECHA 1
|SOC. DEVOTO
|9 DE FREYRE
|EL CEIBO
|PORTEÑA
|ALMAFUERTE
|EL TALA
|CULTURAL ARROYITO
|SAN ISIDRO
|CENTRO SOCIAL
|TIRO FEDERAL
|SAN JORGE
|9 DE MORTEROS
|-
|FECHA 2
|PORTEÑA
|SOC. DEVOTO
|9 DE FREYRE
|EL CEIBO
|SAN ISIDRO
|ALMAFUERTE
|EL TALA
|CULTURAL ARROYITO
|9 DE MORTEROS
|CENTRO SOCIAL
|TIRO FEDERAL
|SAN JORGE
|-
|FECHA 3
|SOC. DEVOTO
|ALMAFUERTE
|EL CEIBO
|CULTURAL ARROYITO
|CENTRO SOCIAL
|9 DE FREYRE
|SAN JORGE
|PORTEÑA
|TIRO FEDERAL
|EL TALA
|9 DE MORTEROS
|SAN ISIDRO
|-
|FECHA 4
|ALMAFUERTE
|EL CEIBO
|CULTURAL ARROYITO
|SOC. DEVOTO
|9 DE FREYRE
|SAN JORGE
|PORTEÑA
|CENTRO SOCIAL
|EL TALA
|9 DE MORTEROS
|SAN ISIDRO
|TIRO FEDERAL
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|FECHA 5
|SOC. DEVOTO
|CENTRO SOCIAL
|EL CEIBO
|SAN JORGE
|TIRO FEDERAL
|ALMAFUERTE
|9 DE MORTEROS
|CULTURAL ARROYITO
|EL TALA
|9 DE FREYRE
|SAN ISIDRO
|PORTEÑA
|-
|FECHA 6
|CENTRO SOCIAL
|EL CEIBO
|SAN JORGE
|SOC. DEVOTO
|ALMAFUERTE
|9 DE MORTEROS
|CULTURAL ARROYITO
|TIRO FEDERAL
|9 DE FREYRE
|SAN ISIDRO
|PORTEÑA
|EL TALA
|-
|FECHA 7
|SOC. DEVOTO
|TIRO FEDERAL
|EL CEIBO
|9 DE MORTEROS
|EL TALA
|CENTRO SOCIAL
|SAN ISIDRO
|SAN JORGE
|9 DE FREYRE
|ALMAFUERTE
|PORTEÑA
|CULTURAL ARROYITO
|-
|FECHA 8
|TIRO FEDERAL
|EL CEIBO
|9 DE MORTEROS
|SOC. DEVOTO
|CENTRO SOCIAL
|SAN ISIDRO
|SAN JORGE
|EL TALA
|ALMAFUERTE
|PORTEÑA
|CULTURAL ARROYITO
|9 DE FREYRE
|-
|FECHA 9
|SOC. DEVOTO
|EL TALA
|EL CEIBO
|SAN ISIDRO
|9 DE FREYRE
|TIRO FEDERAL
|PORTEÑA
|9 DE MORTEROS
|ALMAFUERTE
|CENTRO SOCIAL
|CULTURAL ARROYITO
|SAN JORGE
|-
|FECHA 10
|EL TALA
|EL CEIBO
|SAN ISIDRO
|SOC. DEVOTO
|TIRO FEDERAL
|PORTEÑA
|9 DE MORTEROS
|9 DE FREYRE
|CENTRO SOCIAL
|CULTURAL ARROYITO
|SAN JORGE
|ALMAFUERTE
|-
|FECHA 11
|CULTURAL ARROYITO
|ALMAFUERTE
|SOC. DEVOTO
|EL CEIBO
|EL TALA
|SAN ISIDRO
|9 DE FREYRE
|PORTEÑA
|9 DE MORTEROS
|TIRO FEDERAL
|CENTRO SOCIAL
|SAN JORGE