Interasociativo de básquet: así se juega el Clausura

Deportes 06 de agosto de 2019
Este viernes arranca la segunda parte de la temporada. Mirá cómo se juega el Clausura y el fixture completo.
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El torneo Clausura del interasociativo de básquet arranca este viernes con la disputa de la primera fecha. La competencia reúne a los equipos de las asociaciones de Morteros y San Francisco.

Será un torneo de todos contra todos a una sola rueda. Se clasifican los 8 primeros y luego se cruzan en Play Off de la siguiente manera:1° con 8°, 2° con 7°, 3° con 6° y 4°con 5° de la clasificación de la tabla general y así sucesivamente hasta la final teniendo en cuenta la clasificación de fase regular.

En divisiones menores será igual y se define por zona de Oro, Plata y Bronce. Los cuadrangulares se jugarán los días sábados.

FECHA 1
SOC. DEVOTO 9 DE FREYRE
EL CEIBO  PORTEÑA
ALMAFUERTE EL TALA
CULTURAL ARROYITO SAN ISIDRO
CENTRO SOCIAL TIRO FEDERAL
SAN JORGE  9 DE MORTEROS
-
FECHA 2
PORTEÑA SOC. DEVOTO
9 DE FREYRE EL CEIBO
SAN ISIDRO ALMAFUERTE
EL TALA  CULTURAL ARROYITO
9 DE MORTEROS CENTRO SOCIAL
TIRO FEDERAL SAN JORGE
-
FECHA 3
SOC. DEVOTO ALMAFUERTE
EL CEIBO  CULTURAL ARROYITO
CENTRO SOCIAL 9 DE FREYRE
SAN JORGE  PORTEÑA
TIRO FEDERAL EL TALA
9 DE MORTEROS SAN ISIDRO
-
FECHA 4
ALMAFUERTE EL CEIBO
CULTURAL ARROYITO SOC. DEVOTO
9 DE FREYRE SAN JORGE
PORTEÑA CENTRO SOCIAL
EL TALA  9 DE MORTEROS
SAN ISIDRO TIRO FEDERAL
-
FECHA 5
SOC. DEVOTO CENTRO SOCIAL
EL CEIBO  SAN JORGE
TIRO FEDERAL ALMAFUERTE
9 DE MORTEROS CULTURAL ARROYITO
EL TALA  9 DE FREYRE
SAN ISIDRO PORTEÑA
-
FECHA 6
CENTRO SOCIAL EL CEIBO
SAN JORGE  SOC. DEVOTO
ALMAFUERTE 9 DE MORTEROS
CULTURAL ARROYITO TIRO FEDERAL
9 DE FREYRE SAN ISIDRO
PORTEÑA EL TALA
-
FECHA 7
SOC. DEVOTO TIRO FEDERAL
EL CEIBO  9 DE MORTEROS
EL TALA  CENTRO SOCIAL
SAN ISIDRO SAN JORGE
9 DE FREYRE ALMAFUERTE
PORTEÑA CULTURAL ARROYITO
-
FECHA 8
TIRO FEDERAL EL CEIBO
9 DE MORTEROS SOC. DEVOTO
CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO
SAN JORGE  EL TALA
ALMAFUERTE PORTEÑA
CULTURAL ARROYITO 9 DE FREYRE
-
FECHA 9
SOC. DEVOTO EL TALA
EL  CEIBO  SAN ISIDRO
9 DE FREYRE TIRO FEDERAL
PORTEÑA 9 DE MORTEROS
ALMAFUERTE CENTRO SOCIAL
CULTURAL ARROYITO SAN JORGE
-
FECHA 10
EL TALA  EL CEIBO
SAN ISIDRO  SOC. DEVOTO
TIRO FEDERAL PORTEÑA
9 DE MORTEROS 9 DE FREYRE
CENTRO SOCIAL CULTURAL ARROYITO
SAN JORGE  ALMAFUERTE
-
FECHA 11
CULTURAL ARROYITO ALMAFUERTE
SOC. DEVOTO EL CEIBO
EL TALA  SAN ISIDRO
9 DE FREYRE PORTEÑA
9 DE MORTEROS TIRO FEDERAL
CENTRO SOCIAL SAN JORGE


 

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