El “Indio” Solari, contra el gobierno de Macri: “Se tienen que ir, sino me tengo que ir yo”

El “Indio” Solari se refirió en las últimas horas a la situación económica y social que vive el país y cuestionó en duros términos al gobierno de Mauricio Macri al sostener: “Esta gente se tiene que ir, sino me tengo que ir yo”.

En diálogo con el programa Big Bang, en Radio El Destape, Solari dijo estar inquieto por las medidas que ha tomado el Gobierno.

"Están haciendo lo que quieren, eso a mí me pone inquieto. Sabés que no tengo un motor político. No me gusta ese nivel de mirada de la sociedad, pero cuando veo que se están muriendo los pendejos no hay tu tía”, dijo.

Y, agregó: “De alguna manera esta gente se tiene que ir, sino me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no voy a soportar otra vez... no soy ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada”.

Sobre su estado de salud, dijo: "Estoy como el culo no por la enfermedad sino por cómo están las cosas, estoy odioso, se están muriendo pibes. De salud estoy bien, tengo el despelote que no me acuerdo de los horarios...". Sin embargo, dijo que es “muy difícil” que vuelva a tocar en vivo.

"Estamos gobernados por el FMI, no por este gobierno", agregó y aseguró: "El 2001 no está tan lejos. Alguien que me diga que no sabe a quién votar... ¿Cómo no sabés a quién votar? Están recagando el país".

En la entrevista, Solari se refirió también a las causas por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Si todavía no la embocaron es porque está muy difícil encontrarle algo”, dijo.

Fuente: La Voz del Interior