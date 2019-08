Asesor italiano visitó la ciudad y disertó sobre la ciudadanía italiana

El pasado fin de semana se desarrolló una charla y disertación sobre cómo gestionar la ciudadanía italiana en Argentina. Para ello estuvo presente el doctor en leyes Tullio Zembo que fue invitado por la agrupación Hermanados por un Sentimiento para explicar y evacuar dudas sobre el tema.

"Había muchas preguntas y no había forma de poder respóndeles. El doctor es referente en leyes y qué mejor que él para explicar este tema. Las charlas fueron el sábado 3 y el domingo 4 de agosto donde se reunieron mas de 400 personas de San Francisco y toda la región como Santa Fe, Sacanta, Morteros, Las Varillas, cientos de interesados en evacuar estas dudas", explicó Silvia Squaiera, referente de Hermanados por un Sentimiento.

¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito para tramitar la ciudadanía? "Es simple", dijo Zembo. "Si tenés un ascendente que vino de Italia podés ser ciudadano italiano, son pequeñas cosas pero la gente por ahí no los sabe", indicó.

"Antes de cualquier movida hay que ubicar el certificado de nacimiento del italiano, cuya italianidad es cedida al hijo, al hijo y al hijo, sin limites de generaciones. Alguien que tenga ascendente de italiano tiene el derecho a ser reconocido como italiano, no importa qué generación, tiene el derecho. Debe presentar fehacientemente su documentación para que el estado pueda chequear que hay una descendencia directa", precisó Zembo.

"Son dos excepciones a esta regla, muchos italianos que vinieron a la Argentina tuvieron que tomar la ciudadanía Argentina, en ese caso se interrumpe el derecho, pero no siempre porque hay algunos casos (El 50%) que si se pude recuperar", explicó.

"Otra regla injusta y discriminatoria que impide el reconocimiento es la vía materna: si la mujer italiana tiene descendencia antes de 1948 el consulado le niega el derecho porque el estado se lo niega, no lo reconoce, pero delante de un juez la regla es reconocida como discriminatoria y se recupera", indicó.

Zembo explicó que la ciudadanía italiana se puede conceder para más de 15 millones de argentinos, pero "tenemos muchos italianos que no saben como hacerlo, los consulados no contestan, siempre queda la duda, no hay una autoridad que les pueda afirmar lo que deben hacer porque la principal problemática es la información", indicó.

Por matrimonio. "Quienes están casados con parejas italianas puede obtenerla, pero deben presentar un Diploma B1 que implica hacer un examen estatal italiano, hay que estudiar mucho italiano para superar ese examen y hay que estar preparado", agregó Zembo.

Tullio Zembo visitó la ciudad y disertó sobre cómo obtener la ciudadanía italiana.







Esperas eternas

El problema de la tramitación de la ciudadanía es la espera. Zembo indicó que no hay otra manera y recomendó que eviten tramitar la ciudadanía por otras vías ya que son consideradas ilegales. "Hay un acuerdo de bilateralidad con Argentina que concede la posibilidad y el derecho de tener los dos pasaportes, pero los 8 consulados que hay no dan a basto. Cada carpeta es chequeada para que no haya documentos apócrifos y ese chequeo requiere tiempo porque tiene que ser minucioso. El problema es la espera biblica, no hay otra opción, solo existe la espera", indicó.

"Los turnos para la gestión son personales, quien concede un turno a otra persona comete un delito, hay muchos problemas penales en Argentina, Brasil, Italia. Hay que tener mucho cuidado donde un pisa, porque el delito es de quien ofrece la corrupción y de quien la acepta", señaló.

Zembo aclaró que la negativa de un pariente no corta la ascendencia. "Yo decido y yo acepto la nacionalidad, si mi padre o mi abuelo no quiere la nacionalidad eso no me corta la posibilidad de gestionarla y nadie puede sustituirme", indicó.

Vías ilegales

"Yo lo entiendo, la espera es frustante, la ansiedad es infinita. Algunos van a Italia con la idea de tomar una residencia y volver en tres meses con un pasaporte. Esto no es mas así porque los tiempos de respuesta de las comunas son mas amplios, aunque fuera intempestiva es una violación del derecho. Para gestionarla de esa manera uno tiene que vivir en Italia, no ir tres meses para falsificarla", explicó.

"Además, se ofrecen turnos en el consulado y eso es ilegal para quien ofrece y para quien acepta. No se puede hacer, se anula y hay consecuencias penales. Solo quien tiene el derecho a la ciudadanía italiana puede presentarse para gestionar y pedir el turno, no lo puede hacer el padre para el hijo, el hijo para el padre", agregó.

Silvia Squaiera explicó que en breve habrá más información en "Hermanados por un Sentimiento".







Hermanados por un sentimiento Silvia Squaiera afirmó que en breve habrá un video explicativo de la charla brindada el pasado fin de semana para que los interesados puedan obtener información en el Facebook de la agrupación. Además, contó que encaran nuevos proyectos. "Uno de ellos es un crucero denominado "Mediterraneo a la italianidad", que tocara 10 puertos y estará saliendo el 5 de marzo 2020 desde Buenos Aires, Brasil, Africa, Portugal, España, Malta, Grecia, Croacia terminando en Venecia y el regreso es aéreo", indicó. "Otro proyecto son los viajes de estudio a Italia: Milan, Florencia, Trieste, Taormina y Venecia. Es para todos los niveles con todas las opciones: alojamiento en casas de familia u hotel, no vendemos un paquete cerrado porque cada persona decide", indicó. Por otro lado, también indicó que 14 de septiembre se realizará la fiesta de la agrupación Hermanados por un sentimiento con un show en italiano a cargo de Alessandra Ruggiero, Franco Ferrara, además de la presencia del Jazz Arias de nuestra ciudad.