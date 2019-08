Pasó el Nacional de pádel por San Francisco

Este fin de semana se disputó en San Francisco la cuarta etapa del Circuito de Menores de la Asociación de Pádel de Argentina. La competencia contó con más de 1000 inscriptos y se desarrolló en las canchas de Pádel x Cuatro, Banco Nación, Open Pádel y Antártida Argentina.

El certamen fue coordinado por el Complejo Pádel x Cuatro y las categorías que participaron fueron Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, todaspara hombres y mujeres.

Ahora se vendrá el Máster en La Plata, luego se definirán las parejas que por ránking representarán a la Argentina en el Mundial de Málaga.



Resultados en todas las categorías

Sub14 Femenino

Campeonas: Barros-Córdoba

Subcampeonas: Gauna-Monteagudo



Sub16 Femenino

Campeonas: Rinaudo-Valenzuela

Subcampeonas: Ramírez-Walerosky



Sub18 Femenino

Campeonas: Forastiero-Prieto

Subcampeonas: Palmieri-Derbis



Sub12 Masculino

Campeones: Arce-Guardia

Subcampeones: Bastos-Díaz



Sub14 Masculino – Segmento A

Campeones: Libaak-Ruiz

Subcampeones: Archieri-Maier



Sub14 Masculino – Segmento B

Campeones: Rubini-Valenzuela

Subcampeones: Núñez-Benítez



Sub16 Masculino

Campeones: Gaitán-Andernmaten

Subcampeones: Ausburger-López



Sub18 Masculino

Campeones: Puppo-Rolla

Subcampeones: Calleja-Britos

Fuente: DiariosSports