Hizo manejar a su hijo de 10 años en la ruta y lo grabó

Un video en el que un padre graba a su hijo de 10 años mientras maneja un auto en la ruta causó indignación y alerta sobre la seguridad en el tránsito. "Acelerá, maricón", arenga el hombre, mientras que al pequeño se lo nota asustado por los autos que vienen en la mano contraria.

El hecho ocurrió en la Ruta 101 que une la ciudad de General Pico y Speluzzi y fue difundido por el propio padre, quien subió el video a su red social. "Un saludito para la cámara", pide el padre, y el menor saca una mano del volante y saluda.







El video, que dura casi tres minutos, muestra varias situaciones en las que autos y camiones cruzan el auto en el sentido contrario y otro automóviles pasan el auto conducido por el menor. Durante todo el video, el padre se ríe y hace ruidos "de carrera".

En otro acto de imprudencia, coloca el celular frente al menor para filmarle la cara mientras se ríe. "No me dejas ver pa", dice su hijo.

"No desaceleres, fijate que la aguja marque 70", dice el padre al iniciar el video. El pequeño, que apenas llega al volante y casi no puede ver por el vidrio, le responde preocupado: "Viene un camión, mirá". El padre, con la mano en el celular, no lo ayuda y, en cambio, lo vuelve a agredir: "Vos dale, si vas bien ahí. ¿Cierto, negro? No te vengas para la banquina, maricón, que vamos a romper las gomas".

"Guarda que no se caiga a la banquina que te das vuelta como una media", le advierte el padre mientras incita al menor a que acelere.

"No te comas los pozos", pide el padre mientras que en el video se escucha cómo las ruedas del auto impactan con los pozos de la ruta. El menor, en el susto, maneja y responde: "Es que no sé esquivarlos papá, si los esquivo choco contra ese auto".

Fuente: La Nación