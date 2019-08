Jorge Rial trató de "zorra" a Nicole Neumann y la modelo le respondió

A través de la televisión, el conductor Jorge Rial volvió a utilizar su programa Intrusos para arremeter contra la modelo Nicole Neumann, a la que calificó de "zorra" por haberle dado "me gusta" a un tuit en que se lo criticaba. Ante esto, la modelo le respondió con dureza a través de Twitter: "Para la misoginia no hay cura", dijo.

Neumann se suma así a la larga lista de mujeres que fueron criticadas e insultadas en la pantalla por el conductor televisivo, incluyendo sus ex parejas.

Todo comenzó cuando el conductor de Intrusos explicó hace un tiempo por qué no convocaría a Nicole para sumarse a su panel: “Yo soy sincero, todo bien con ella, pero no. La podés contratar en función de sus temas, pero cuando no tiene temas, ¿qué hacés? La tenés maquillada… ¡no, dejate de joder!”.

Tiempo después, la top le dio “me gusta” en Twitter al siguiente mensaje: ““NosotrosALaMañana Qué linda verla a @nikitaneumann tan alegre, desenvuelta, haciendo chistes. Así no dicen, como el pelotudo de Rial que no sirve más que como modelo. Bravo Nicole sos hermosa y te re banco...”.

Al ver las repercusiones de su “like”, Neumann aclaró en otro tweet: “No doy ‘like’ a ningún insulto, doy ‘like’ a los contextos , a la gente que sin saber nada, al menos lo entendió TODO. A la ‘idea’, ¿Ok? Buenas Noches, ¡sigan suponiendo, inventando y metiendo chimichurri a la vida d la gente que ni conocen! YO, me voy a seguir viviendo MI vida”.

"Es zorra"

Pero a Rial la simple acción del "me gusta" parece que no le cayó nada bien y la semana pasada disparó desde el ciclo de América: “Nicole es zorra. Es zorrita. Porque ella habla de tibieza, pero yo la veo con todo cuando la descongelan, como cuando dejás abierta la heladera- El otro día retweeteó algo en donde a mí me trataban de pelot…, o algo así. O le puso ‘me gusta’. Digo, si alguien tiene opinión, lo dice. Eso de ir por atrás y hacer las cosas es de zorrita”.

Y este sábado llegaría la respuesta de la modelo. Nicole eligió una vez más Twitter para expresarse y volvió a compartir su mensaje aclarando que el “like” no era para nadie en particular pero lanzó un mensaje explosivo para el conductor: “Para los que solo leen lo que les conviene, para, obvio, seguir tirando merda… ¡¡acá va otra vez!! Igual, para la misoginia y mala vibra, no hay cura, creo...#caballerosenace”.