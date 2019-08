Ante el anuncio de cierre, operarios de Zanella y la UOM toman la planta de Cruz del Eje

Luego que los dueños anunciaran el cierre, operarios de Zanella, acompañados por representantes de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), tomaron pacíficamente este lunes la fábrica en Cruz del Eje.

Lo confirmó el secretario general de la UOM, Rubén Urbano, quien además agregó que desde las 9.45 se producía un corte de media calzada en la ruta 38.

“Hoy nos encontramos lamentablemente con un look out patronal y las puertas cerradas. No ha sido aclarada la situación de los trabajadores. Nos enteramos por los medios que los dueños cerraban”, dijo el dirigente gremial.

“Queremos cuidar lo que son las indemnizaciones de los compañeros antes que la fábrica quede vaciada”, señaló.

Al mismo tiempo, dijo que tras hablar con los guardias pudieron acceder sin violencia a la fábrica.

“Acá en Cruz del Eje se cierra esta fábrica y es muy difícil que se vuelva a abrir. Llama la atención que cuando ha habido un 44% más de patentamiento de motos, la fábrica no pueda hacer un esfuerzo”, finalizó.







Fuente: Cadena 3