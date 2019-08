Proyecto nacido en UTN local busca salvar la vida de pacientes con insuficiencia renal

Emilio Cignetti, un estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco, llevó adelante un proyecto para crear un dispositivo electrónico que permitirá medir el nivel de calcio de pacientes con insuficiencia renal para evitar consecuencias fatales.

Se trata de un proyecto que nació en el contexto del programa de intercambio UTN-DAAD que cada año envía a estudiantes argentinos a Alemania (este año serán 30) para que puedan perfeccionarse académicamente. Cignetti será uno de ellos. El joven viajará en septiembre y cursará seis meses en la Universidad Tecnológica de Ilmenhau, en la localidad alemana homónima.

“En ese programa hay que presentar un proyecto con potencial de desarrollo en Alemania. Es uno de los ítems que más suma puntos para quedar seleccionado para viajar. Tiene que ser innovador, estar relacionado con la carrera que uno estudia, tener un impacto importante en la sociedad argentina y alemana, y ser factible”, explicó el estudiante.

Cignetti, cuyo abuelo se dializaba, agregó que el proyecto se le ocurrió al ver esta situación familiar. “La tecnología es vieja y no hubo mucho avance en los últimos años en ese sentido, es una opinión personal en base a lo que investigué”, explicó.

Acto seguido añadió: “Leyendo los últimos informes del registro argentino de diálisis crónica me llevé la sorpresa de que el 50 por ciento de los enfermos con insuficiencia renal no mueren por toxicidad en la sangre, sino por problemas relacionados a la reducida función del riñón para controlar el calcio en la sangre, lo que desencadena en infartos. Entonces la solución no era desarrollar un mejor dializador, como pensé en un momento, sino hacer algo para reemplazar a las pastillas de vitamina D, que es el único tratamiento actual para regular el calcio”.

El prototipo

El prototipo que proyectó Cignetti consiste en un dispositivo electrónico micrométrico, es decir que sus dimensiones se encuentran en la escala de los micrómetros (milésimas de milímetro), que se implanta en los pacientes con insuficiencia renal.

De acuerdo a lo que detalló el estudiante, el dispositivo censa continuamente el nivel de Vitamina D en la sangre, que es la hormona encargada de regular el calcio, y suministra automáticamente al torrente sanguíneo esta hormona cuando está en déficit. Es decir funciona las 24 horas del día, como si fuese un riñón.

Según Cignetti el proyecto es viable: “Logré encontrar y recopilar una serie de papers (trabajos de investigación), algunos muy recientes, que reportan, entre varias cosas, medición fiable y rápida del nivel de la vitamina D, e implantación de dispositivos en personas sin reacciones adversas, como puede ser rechazo del sistema inmunológico, que era en los inicios de la bionanoelectrónica un problema importante”.

A su vez, el joven explicó que la tecnología necesaria para realizarlo existe en su etapa de desarrollo. “En las universidades tecnológicas alemanas existen numerosos grupos de investigación que desarrollan nuevos materiales nanoelectrónicos, es decir, electrónica del tamaño de milésimas o incluso millonésimas de milímetro, y equipos de investigación que se especializan en llevar esa electrónica a la medicina”, aseguró.

Asimismo destacó que por ello podrá seguir con su proyecto en el país europeo. “El programa de intercambio exige la participación en un grupo de investigación alemán. Lo más usual es trabajar en un proyecto ya existente que esté relacionado con el proyecto propuesto”, concluyó.

¿DE QUÉ SE TRATA?

· Es un dispositivo electrónico micrométrico (milésimas de milímetro), que se implanta en pacientes con insuficiencia renal.

· Mide el nivel de una vitamina.

· Si detecta que falta, la suministra.

· El proyecto se desarrollaría en Alemania.

Otro proyecto local con destino a Alemania

Por otro lado, Micaela Pairone, estudiante de Ingeniería Química en la UTN que también viajará a Alemania, hará su experiencia en la Universidad Ruhr de Bochum, en Bochum. Allí trabajará en su proyecto para optimizar los procesos de extracción de aceites esenciales.

“Son mezclas de sustancias que tienen diferentes actividades específicas, antimicrobianas y antioxidantes, que se utilizan para inhibir bacterias y también para conservar alimentos, por ejemplo. Los aceites se obtienen de diferentes recursos, pueden ser recursos naturales que no son explotados y también de residuos industriales”, explicó la estudiante.

Pairone agregó que lo positivo de su proyecto es que ya pudo hacer camino en San Francisco, a partir de que trabaja como becaria de una profesional que está realizando un Doctorado, lo que le permitió incursionar en microbiología. "Allá estuve viendo que en diferentes Facultades alemanas se basan en eso también, están investigando en esos temas”, dijo.







El ingeniero Gabriel Cerutti, vicedecano de UTN San Francisco, resaltó la concreción un año más del programa. A su vez, manifestó: "Desde la gestión se vive con un gran compromiso y orgullo, de saber que año tras año jóvenes de la facultad toman el desafío de prepararse con mucha anticipación adecuadamente y cumpliendo con cada una de las etapas que este programa propone".

Para Cerutti, tener la oportunidad de hacer experiencia en el exterior es un componente de "enorme valor" y le dará un "valor adicional" al currículum al momento de la inserción laboral.