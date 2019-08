Derrota de Las Panteras en el clasificatorio Olímpico

A pesar de un gran arranque, Las Panteras cayeron este viernes ante Bulgaria en el inicio del Torneo Intercontinental de Clasificación Olímpica en Shreveport-Bossier City, Estados Unidos. Fue por 3 a 1 con parciales de 26-24, 9-25, 18-25 y 20-25.

Tras un buen comienzo, Argentina no pudo sostener la presión de bloqueo de las europeas, que consiguieron 16 puntos por esa vía, además de los 9 de saque. Yamila Nizetich fue la máxima anotadora del equipo con 16 puntos, los mismos que la búlgara Elitsa Vasileva. Fue el debut de la armadora Victoria Mayer como titular en Las Panteras.

Argentina: Victoria Mayer 1, Lucía Fresco 13, Julieta Lazcano 6, Candelaria Herrera 4, Yamila Nizetich 16, Elina Rodríguez 13 Líbero: Tatiana Rizzo, Valentina González Entraron: Daniela Bulaich 1, Victoria Michel Tosi 1, Valentina Galiano 1, Tanya Acosta, Antonela FortunaE

Este sábado a partir de las 22 la Selección Argentina jugará el segundo partido del torneo ante Kazajistán. Cabe señalar que el cuadrangular clasificará al campeón a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Preolímpico Femenino – USA 2019



2/8 17hs Argentina-Bulgaria 1-3 PARTIDO

3/8 22hs Argentina-Kazakstán

4/8 15hs Argentina-Estados Unidos

Las panteras compiten sin su entrenador principal, Hernán Ferraro, a quien todavía no le autorizaron el ingreso al país norteamericano por haber viajado años atrás a Irán.

"Yo tengo pasaporte italiano, por lo que no necesitaba visa. El 10 de julio inicié la autorización correspondiente (esta), que tarda 72 horas. No me contestaban, aparecía como pendiente. En el formulario te preguntan si fuiste a Irán o a Irak, y entonces finalmente semanas después me respondieron que por mi viaje a Irán necesitaban más tiempo", le contó Ferraro a Télam.

El actual técnico de Las Panteras, fue -entre 2014 y 2018- el asistente de Julio Velasco en el seleccionado masculino de vóleibol, y con el equipo nacional viajaron dos años seguidos a jugar a Irán, que compite en todos los torneos de élite de varones de la Federación Internacional (FIVB), como la Liga de las Naciones.

"Cuando me pusieron esa traba empecé a tramitar la visa con la Argentina pero en la embajada también me dijeron que necesitaban más tiempo por el viaje a Irán", explicó Ferraro mientras espera una solución inmediata para dirigir a sus jugadoras en el primer clasificatorio a Tokio 2020.

Por este contratiempo administrativo, Marcelo Silva se hará cargo del seleccionado en el Preolímpico en los Estados Unidos y Ferraro se sumará al equipo desde el 7 de agosto en Lima, Perú, donde Las Panteras participarán en los Juegos Panamericanos.