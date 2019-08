Así se juega la Primera Nacional

Este jueves se realizó el sorteo de la Primera Nacional. El principal torneo de ascenso del fútbol argentino que comenzará el fin de semana del 18 de agosto. El sorteo se llevó a cabo en el predio de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza.

Allí estuvieron los representantes de cada club cordobés. Por el lado de Belgrano, estuvo el vicepresidente Sergio Villella. Por Instituto, participó el presidente Gastón Defagot. Y por Estudiantes, el presidente Alicio Dagatti. Se vio también al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, que dio un encendido discurso.

El certamen tendrá dos ascensos a la Superliga 2020-2021 y otras variantes respecto a las últimas temporadas. A continuación, ese reglamento y, más abajo, el fixture del campeonato.

Reglamento

El torneo de la Primera Nacional tendrá 32 equipos que jugarán en dos zonas de 16, habrá dos ascensos a la Superliga, dos descensos y no habrá clásicos.

El primer ascenso a la Superliga sale del duelo entre los ganadores de las zonas en cancha neutral.

El segundo boleto surge de un Reducido que disputarán los segundos, terceros y cuartos entre sí (2° vs. 4°, 3° vs. 3° y 4° vs. 2°) en cotejos de ida y vuelta. Los ganadores jugarán las semifinales junto con el perdedor de la final por el primer ascenso a la Superliga en encuentros de ida y vuelta. La definición será a partido único.

Además se resolvió que los equipos que perderán la categoría serán el último de cada zona, sin importar si son directamente afiliados a la AFA o no. Y no habrá promedios.

Zona A: Belgrano, Platense, San Martín de San Juan, Mitre de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto, Ferro, Barracas, Deportivo Morón, Tempereley, Agropecuario

Estudiantes (BA), Alvarado, Guillermo Brown e Independiente de Mendoza.



Zona B: Tigre, Instituto, Villa Dálmine, San Martín de Tucumán, All Boys, Defensores de Belgrano, Almagro

Quilmes, Riestra, Chacarita, Brown de Adrogué, Sarmiento, Atlético de Rafaela, Santamarina, Gimnasia (J) y Gimnasia (M).

La primera fecha