Córdoba: el médico que operó a la mujer que murió, tenía denuncia por mala praxis

En 2015 Betiana Orquera se sometió a una cirugía plástica con el mismo médico que operó a Sol Arbach, la joven oriunda de Alta Gracia que falleció el viernes tras una intervención de corrección mamaria. La mujer relató este miércoles que en aquel entonces había realizado una presentación por mala praxis tras complicarse la operación que le realizó el especialista.

“Fue una experiencia horrible. Tuve una operación con este médico hace tres o cuatro años. Salió todo bien al principio y después empecé a tener fiebre y una mancha en la mama izquierda. Le comenté este problema y le conté los síntomas que tenía por teléfono, porque yo estaba en Villa del Rosario, y me dijo que podía ser la garganta por los síntomas. Me empezó a medicar a través del teléfono y la mancha roja se fue expandiendo”, contó en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

Con el paso de los días el cuadro se iba agravando seguía con fiebre y al tercer día la joven decidió concurrir al sanatorio en compañía de su madre. “Él me hace la revisación, me toma la fiebre y me ve que tenía 38 grados. Me saca una foto y me hace levantar los brazos. Me dice ‘no pasa nada, no es nada… estas manchas suelen aparecer porque pueden ser hematomas’ y me mandó a mi casa”, aseveró Betiana.

“Nunca me internó, nunca se preocupó y me pudo haber matado. Él en ningún momento se hizo cargo de nada. Él se burlaba de mí. Me dijo 'te salvé la vida', cuando yo fui un día normal, entré bien y salí hecha m…”, expresó la joven.

La mujer sostuvo que a partir de ese episodio presentó una demanda civil en la Justicia contra el médico Javier Romero Reyna.

Vale recordar que en horas de la tarde del lunes se dieron a conocer los primeros datos del informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Sol, la mujer de 33 años que se descompensó tras someterse a una intervención en una clínica del Cerro de las Rosas. Según ese informe judicial, la joven habría fallecido como consecuencia de una insuficiencia cardiorrespiratoria.

Fuente: La Nueva Mañana