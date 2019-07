Luisana Lopilato contó la costumbre argentina que más molesta a Michael Bublé

Provenientes de los extremos Sur y Norte del continente, la pareja de la actriz argentina Luisana Lopilato y el músico canadiense Michael Bublé es lógico que tenga sus diferencias en los asuntos más cotidianos de la vida.

Ellos están juntos desde hace doce años, con ocho de matrimonio y tres hijos juntos: Vida, Elías y Noah. Más allá de todo lo que los une y de que están en un gran momento como familia, la actriz reveló que tienen ciertos puntos en los disienten y tienen sus diferencias.

"¡Discutimos todos los días!", aseguró, instalada en Buenos Aires, donde pasará los próximos meses para filmar su próxima película. "No vas a creerme, pero discutimos por asuntos culturales. Por lo general, en el momento de tomar decisiones de padres", explicó en una entrevista con la revista Gente.

La argentina dio a conocer que a su marido le molestan algunas costumbres que tenemos en esta parte de América: "A Mike lo saca de quicio ver a los chicos jugando a las 12 de la noche. Si me llaman y los escucha, me reclama: '¿Todavía están despiertos?'. Acá (por cuando están en Argentina) siempre encuentro una excusa: 'Bueno, es noche de familia' o 'Están de vacaciones'. En Canadá les pongo el pijama a las siete y media de la tarde, y a más tardar a las ocho, deben estar en la cama".

"Es la costumbre de cada país (...) Cuando él está en Buenos Aires y mis amigos me dicen 'voy a comer a tu casa, caigo tipo nueve, nueve y media', ¡le da un ataque! No entiende por qué tan tarde", contó sobre el cantante.

Menos enojos

Pese a estos enojos, la actriz confesó que su relación ha evolucionado con el tiempo: "De más chica, si me enojaba podía pasar dos o tres días sin hablarle ni atenderle el teléfono. Dormía al lado mío y yo era una heladera. Voy aflojando. Hoy me es más fácil superar cualquier bronca y ya no me voy a la cama enojada".

Luego de pasar uno de los momentos más difíciles de sus vidas, cuando a su hijo Noah le diagnosticaron cáncer de hígado, que afortunadamente, superó con éxito, el matrimonio se afianzó: "Pasa el tiempo y más allá de la pasión, van apareciendo otros aspectos a los que les doy valor. Por ejemplo, verlo tan papá me resulta de lo más sexy. Es el hombre que estuvo conmigo en las buenas y en lo re malo. Atravesamos juntos un dolor inmenso, que muy pocos viven a nuestra edad. Crecimos de golpe y las prioridades de la pareja también cambiaron. El sentimiento de unión, de fusión que siento hoy con él es inimaginable".

Fuente: Los Andes/Gente.