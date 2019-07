Pérez Corradi aseguró que desde el Gobierno le pidieron que involucrara a Aníbal Fernández

"Ellos estaban esperando que diga cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso". Con esa frase, Ibar Esteban Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, apuntó contra personas vinculadas al Gobierno, quienes supuestamente le habrían pedido que involucrara a Aníbal Fernández en la causa.

De acuerdo con el testimonio que el detenido brindó a El Destape desde el pabellón 7 de Marcos Paz, el pedido se materializó mientras estaba prófugo en Paraguay y se negociaba su extradición a la Argentina.

En ese momento, según Pérez Corradi, un agente de inteligencia llamado Dalmau Pereyra le dijo que tenía que relacionar al exjefe de Gabinete con los crímenes a cambio de algunos beneficios, como no ser alojado dentro del Servicio Penitenciario Federal ni el Bonaerense.

Además, le habrían asegurado que él y su familia iban a ingresar al Programa de Protección de Testigos.

Según Pérez Corradi, el presunto acuerdo se rompió luego de que él eligió "declarar y no mentir" durante el juicio.

Consultado sobre los funcionarios que podrían estar involucrados en el acuerdo, mencionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Huelga de hambre

Pérez Corradi se quejó por las condiciones de su detención y contó que inició una huelga de hambre.

"Estamos los tres testigos protegidos en huelga de hambre porque la comida que mandan acá no se pude comer y a las visitas nuestras no las dejan pasar con comida. A mí, en particular, no me traen mi visita hace dos meses", señaló.

Además, cuestionó que estén alojados de manera permanente en un pabellón que se utiliza para castigar a los demás reclusos cuando cometen faltas de conducta.

