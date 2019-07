Se confirmó la causa de muerte de Cameron Boyce

El actor estadounidense Cameron Boyce, de 20 años falleció tras un masivo ataque de epilepsia. Así lo informó la Oficina del forense del condado de Los Ángeles, según detalló el portal The Blast este martes 30 de julio.



La muerte "repentina" e "inesperada" del joven estuvo efectivamente relacionada con su epilepsia, acorde a los funcionarios. Cameron fue diagnosticado con esta enfermedad tres años atrás y ya había sufrido "ataques importantes" desde entonces. Según se explicita en los informes, el actor estaba tomando el medicamento Keppra para tratar la afección.



Recordemos que Cameron fue encontrado sin vida el 6 de julio en su casa en Los Ángeles y fue declarado muerto en la escena. Sus restos fueron cremados en el Forest Lawn Funeral Home y las cenizas fueron entregadas a su padre, Victor Boyce.



Entre su trayectoria actoral, Cameron participó de películas como Mirrors, Eagle eye, Descendants, Descendants 2, Grown ups, y Grown ups 2, y también fue popularmente conocido por interpretar a Luke Ross en la serie original de Disney Channel Jessie. Otros lo identificarán como Connor en la serie Disney XD gamer's guide to pretty much everything.



En 2012 ganó el premio de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a Mejor Artista Joven.

