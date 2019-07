Leo Gudiño va por más

Integra la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y con 41 años es uno de los referentes en su categoría logrando 11 medallas en dos años de competencia. "Estoy muy contento porque soy muy querido por la gente de San Francisco. Me conocen todos, muchos me saludan y me dan fuerzas, esas palabras te emocionan", explicó.

Leonardo Gudiño es uno de los atletas de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado de San Francisco. Con 41 años ya participó en más de una decena de competencias de atletismo en San Francisco y la región con resultados destacados.

Se sumó al running en 2017 y en esta actividad encontró un lugar de expresión donde pudo hacer muchos amigos y mejorar su salud. Leo contó que en su momento, cuando era chico, lo invitaron a participar en el baby pero no le interesó y desde allí nunca pudo sumarse a ninguna actividad por alguna u otra cuestión.

"Hace ya dos años que estoy en deporte adaptado en la Escuela Municipal de Atletismo y he obtenido estas medallas por esfuerzo personal. Son 11 medallas ganadas a por esfuerzo y dedicación que uno le pone con cada meta que se logra. Para mí, con 41 años no es difícil sino que es simplemente es la voluntad de cada uno", explicó.

"Me sumo a este deporte por invitación de mis amigos, yo siempre colaboraba en el Sport. Ayudaba a los chicos de triatlón y colaboraba cortando las calles en los eventos. Una vez me invitaron, me dijeron que esto era lindo, que uno iba cosechando logros a medida que se esforzaba y bueno, lo logré, empecé, me esforcé cada día y obtuve algo muy merecido. Lindo sería tener la oportunidad de participar afuera como lo hacen los demás pero no es lo mismo por los costos, a medida que se pueda participar se participa", indicó.

Gudiño en la Fiesta del Deporte de 2018.







Gudiño contó también que fue homenajeado en la última Fiesta del Deporte que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de San Francisco. "Me invitó Francisco Berardo, nunca había estado en la cena del Circulo de Periodistas, fui a buscar el reconocimiento en el Superdomo como una distinción especial", dijo el atleta.

"Yo participo solo, me han invitado a participar con otros compañeros pero siempre he salido solo. Entreno en el Polideportivo Municipal los lunes, miércoles y sábados. Me adapté bien, los primeros días me costaba por el sobre peso pero seguí, hoy estoy contento porque para mi lo que logré es algo muy lindo. Tengo 41 años, ahora en noviembre cumplo 42 y tengo mucho mas para dar", señaló Gudiño.

Amistades

Por otro lado, Leo destacó que pese a ser un deporte individual no hay rencores y el ambiente es muy cordial. "Hay mucha amistad y muy buena onda. Cuando yo empecé me hice muchos amigos de Córdoba, Rafaela, Porteña, Morteros, son muy amables. Cuando participé en Villa Concepción del Tío la gente salía a saludarte, a aplaudirte, te hacían el aguante y para los visitantes eso está bueno. Lo mismo pasa en San Francisco", señaló.

"Esto de competir se lo debo a la municipalidad, cuando hace este tipo de eventos puedo participar acá en mi ciudad o en la región. Por ahora con 41 años empecé con 5k y quiero ir de a poquito para hacer 10 k", dijo Leo.

Lo que viene para Leo "La próxima competencia es en septiembre, me estoy cuidando por los cambios climáticos, estuve muy enfermo hace poco y me cuido para llegar bien a esa competencia. En noviembre se viene la San Francisco Corre y después en diciembre tengo que prepararme porque ya tengo la invitación para correr en Laspiur, no hay fecha confirmada pero es lo que se viene y hay que dar lo mejor", contó Gudiño.

Un cambio de vida

Gudiño también explicó que esta disciplina cambió algunos aspectos de su vida, ha cosechado muchos amigos y toma algunos recaudos en su alimentación. "Es una emoción muy grande, estoy muy contento porque soy muy querido por la gente de San Francisco. Me conocen todos, soy muy amigo de todos, muchos me saludan me dan fuerzas -"vamos Leo, felicitaciones, metele para adelante"-, esas palabras te emocionan y te hacen seguir cada vez mas", indicó.

"Me cuido con las comidas, he dejado las golosinas, el helado, en las comidas voy variando, como más verduras, pastas pero hasta ahí nomas y sin exagerar. Me cuido mucho sobre todo antes de competir", precisó.