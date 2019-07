El newcom llega a San Francisco con un torneo de carácter internacional

El newcom llega a San Francisco el último fin de semana de agosto con un torneo de carácter internacional en las instalaciones de la Asociación El Ceibo. Será los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre con más de 30 equipos de todas partes del país, de Uruguay y de Brasil.

¿Qué es el newcom? Es un deporte muy similar al voley con la diferencia de que la pelota se toma entre las manos y se pasa arrojándola sin movimientos agresivos. "Apunta al adulto mayor. Son dos categorías: +50 y +60, es mixto igual que el voley, nada mas que en vez de pegarle la pelota se toma, se agarra y se pasa del otro lado con dos o tres pases. Es mixto, se juega como el voley pero tiene que haber tres hombres y tres mujeres en cada equipo", explicó Gabriel Buffa, reconocido exbasquetbolista de la ciudad y organizador del evento.

"Hay 23 equipos anotados hasta ahora, van a venir desde Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires, Tucumán, San Luis, Hurllingam, Río Tercero, Río Cuarto, Villa Dolores, Federación y todavía falta un mes de inscripciones, seguramente habrá uno o dos equipos de cada provincia", indicó.

"La entrada para el torneo será totalmente gratuita, va a haber bufet atendido por la ente de El Ceibo", dijo Buffa.







Un lugar en el club para los adultos mayores

"Queremos imponer este deporte en San Francisco, es una ciudad con una gran cantidad de deportistas pero no es necesario ser deportista para practicarlo porque es muy tranqui, para pasarla al otro lado no se pude saltar y no hay tiros agresivos. Principalemnte es para adultos mayores, si bien hay mucha gente que esta muy bien físicamente, se necesita que sea un juego tranquilo", explicó Buffa.

"Esperamos que la gente se contagie y que tenga un lugar en el club, un tipo de 60 años no tiene horarios en los clubes porque siempre están ocupado con los mas chicos. La idea es que tengan un lugar, acercar al adulto mayor al club que son los que mas colaboran, los que mas comprometidos están", señaló.

Clase explicativa. El sábado 10 de agosto se realizará un encuentro en el estadio de El Ceibo para quiénes deseen interiorizarse en el juego y deseen participar. "Vamos a hacer un encuentro por la mañana en Freyre y por la tarde en El Ceibo, es abierto y gratuito a todos los que quieran participar. Vamos a explicar las reglas del juego que es muy fácil aprenderlo. Invitar al agente que se arrime para ver como es con ropa deportiva no es agresivo y es muy divertido", explicó Buffa.