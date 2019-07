Los clásicos en marcha

El próximo fin de semana se desarrolla la 19° edición del Paseo de los Clásicos donde las "joyas" de antaño rugirán en San Francisco con una carrera de velocidad controlada que tiene como punto de largada y de llegada a nuestra ciudad.

Se esperan alrededor de 90 autos de todas partes del país que comenzarán a llegar al Superdomo a partir de la tarde del viernes. La largada será el sábado a las 9.30 y por la tarde la competencia concluirá en Santa Clara de Saguir con las pruebas de habilidad conductiva.

"Estamos a pocos días de dar por inicio al 19° Paseo de los Clásicos denominado "Vuelta de la Pampa Gringa", estamos con muchísimas ansias de que comience el evento, la gente que se ha predispuesto y por la inscripciones esperamos alrededor de 90 vehículos de distintas partes del país, distintos tipo de vehículos, autos realmente espectaculares", explicó Alberto Barrios.

Barrios destacó el interés por participar del evento en una localidad sin una oferta turística. "Es algo que realmente nos sorprende por el hecho de que nosotros tenemos un turismo no convencional, no tenemos sierras, mar o lago, lo que podemos ofrecer es la hospitalidad que le brindamos todos los años a la gente... Se hace un gran esfuerzo todos los años, nunca tenemos menos de 70 vehículos, es un evento muy concurrido, nos da una satisfacción y nos obliga a retribuir la enorme generosidad de visitarnos", indicó.

El Tulieta de Tulio Crespi

"Realmente año a año sorprende la cantidad y la calidad de autos que van a venir, muchas de estas unidades han estado en Autoclásica de Buenos Aires que es una de las mejores expresiones en exposiciones de autos. Vamos a tener la participación de un auto muy particular fuera de serie argentino. Se trata de el Tulieta fabricado por Tulio Crespi que en 1975 participó del salón del automóvil de París, la mayor exposición de automóvil mundial", precisó Raúl Giaccardi.

"Los autos que vienen a San Francisco sorprenden porque se revive la historia del automovilismo a nivel nacional e internacional y este año cerramos inscripciones porque ya no hay mas alojamientos, son casi 90 autos en inscripción, así que es una edición excepcional y no va a ser una edición más", indicó.

"Invitamos a San Francisco y la región porque no se dan espectáculos de estos todos los días, y no solamente es un evento cultural, hay mucha camaradería y amistad, es deportivo, hay una prueba de regularidad que parte de San Francisco y va a hasta Plaza Clucellas, con neutralización hasta Santa Clara de Saguier con las pruebas de habilidad conductiva donde el público de forma gratis va a poder ser partícipe de este espectáculo que no es común verlo todos los días", agregó Giaccardi.