Gremios instan a los trabajadores a votar a los Fernández: “Lo que se discute es el modelo”, aseguran

“Es un voto en defensa propia”. Así fundamentaron el acompañamiento a la fórmula presidencial del Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, un grupo de gremios de nuestra ciudad, quienes mostraron su preocupación ante el contexto actual de crisis económica que vive el país y a dos semanas de las Paso.

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem); el gremio de los recolectores de residuos, el Surrbac; la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc); la Unión Obrera Gráfica Cordobesa; la Asociación Bancaria y las agrupaciones Peronista y Municipal 8 de Noviembre, presentaron este lunes un documento fundamentando esta decisión, en una conferencia de prensa realizada en la sede de los municipales.

En el escrito apuntan contra el gobierno de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, el cual sostienen que implicó “un claro retroceso en la calidad de vida de los trabajadores de nuestra Patria, caída del poder adquisitivo del salario, despidos precarización laboral, inflación, destrucción de la industria, cierre de comercios y Pymes”, entre otras cosas.

Además, piden a la población que durante esta campaña “es indispensable que la sociedad pueda escuchar las propuestas en materia económica” ya que consideran que necesario “de manera urgente” una mirada que tenga como prioridad “recomponer salarios, la reactivación del consumo y la producción”.

Derechos

Hugo Cerioli, delegado regional del Surrbac, explicó que el movimiento sindical “tiene que empezar a salir a defender la fórmula Fernández-Fernández: “Son los únicos que en estos momentos defienden los puestos laborales; hay que decirle no a la macrisis, el bolsillo del empleado no da para más, es momento de salir a la calle y defender a los trabajadores más allá del silencio total de la CGT local, nosotros vamos a acompañar la fórmula, ojalá en 2020 tengamos un nuevo gobierno”.

Cerioli manifestó que la situación del país “viene mal para todos desde hace tres años, para comerciantes, empresarios, Pymes”. Indicó que en 2003 “volvimos a hacer empleados con derechos, con la posibilidad de poder comprarse un auto, una moto, un aire acondicionado; volvimos a tener privilegios que nos habían robado. Pero por los grandes medios, mucha gente se llenó de odio, quisieron un cambio y vino. Pero hoy hay gente que se quedó sin comer, la cantidad de chicos en merenderos y comedores creció, hay más gente durmiendo en la calle”.

Por su parte, César Rodríguez, representante de los “gráficos”, indicó que en esta lección los trabajadores deben votar en “defensa propia” y que el gobierno actual “irá mucho más allá de la Reforma Laboral, sino que irá por todos los derechos”.

“Hablan de una economía colaborativa, los trabajadores dejaremos de serlo para ser colaboradores. Van por los derechos sindicales, les digo a los trabajadores a quienes no les gustan los modos del kirchnerismo, tendientes a creer que se robaron todo, les digo que este gobierno actual, si sigue, nos va a robar todos los derechos”, señaló el sindicalista.

Dar el mensaje a los trabajadores

Al ser consultados sobre la visita de Mauricio Macri a nuestra ciudad, su reunión con los empresarios y el mensaje hacia los trabajadores para que confíen en las medidas del Presidente, el titular del Suoem, Víctor Lescano, respondió: “Estamos cansados de la mentira del Presidente, el único análisis que hacemos es cuando nosotros cobramos a fin de mes, abrimos a la heladera y vemos que no alcanza. Los sueldos perdieron poder adquisitivo, no tenemos la tranquilidad, el mismo presidente anunció que irá ‘por el mismo camino y más rápido’ y eso no nos deja alternativas. Promociona la reforma laboral, una nueva reforma previsional, eso no favorece a los trabajadores”, aclaró.

A su vez, Lescano opinó: “No es Macri o Cristina, sino el modelo que queremos, el de Macri, el neoliberal nos ha hecho mucho daño”.

Por último, Sergio Karlen, referente de la Agrupación Municipal “8 de Noviembre” sostuvo que es necesario “concientizar a nuestros compañeros por la pérdida de derechos laborales que podemos tener y también por el deterioro de la educación y la salud pública que nos afecta a todos. Los trabajadores debemos salir a hablar con los trabajadores”, concluyó.

Sindicatos peronistas

Los Sindicatos y Agrupaciones Gremiales de San Francisco que conforman la “Mesa Sindical Peronista”, Sindicato de la Madera, Sindicato Argentino de Televisión, Smata, Unión Obrera Metalúrgica, Sindicato del Seguro, Sindicato de Empleados Públicos, Asimra, Sindicato de la Alimentación, Utedyc, Agrupación “Eleuterio Cardozo” del Sindicato de la Carne, Agrupación Mercantil “26 de Septiembre” de Empleados de Comercio; Agrupación “17 de Octubre de Luz y Fuerza”, Agrupación “Trabajadores de la Anses” de Apops, Agrupación “Celeste y Blanca” de Uthgra (Gastronómicos), Secretario General del Sindicato Panaderos, manifestaron también “su total apoyo” a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“La Mesa Sindical Peronista les pide, especialmente a los Trabajadores activos y Jubilados, “que voten en defensa propia para recuperar la dignidad, el trabajo y la justicia social”. Asimismo, indicaron que la decisión surge “para que los empresarios de este Gobierno y sus amigos no avancen sobre nuestros derechos, con la sanción de la reforma laboral y la reforma previsional”, aseguraron mediante un comunicado.