Miralo en vivo: Arsenal vs. Banfield por la Superliga

En su retorno a la Superliga, Arsenal recibirá en la tarde de este lunes a Banfield, en un partido por la primera fecha que se jugará a partir de las 19 en el estadio Julio Grondona, bajo el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de TNT Sports (codificado). El juego tendrá público visitante.



El equipo dirigido por Sergio Rondina vuelve a la máxima categoría con algunas caras nuevas como el defensor Franco Sbuttoni, ex Atlético Tucumán, o el delantero Ezequiel Rescaldani, llegado de Patronato. El equipo mantuvo la base, por lo que ya tiene un funcionamiento conocido.



En Banfield, por su parte, harían su debut el marcador central Luciano Lollo (ex Racing y River) y el arquero uruguayo Esteban Conde, que llegó de Nacional de Montevideo y con pasado en Atlético de Rafaela.



Sin embargo, el entrenador Hernán Crespo probó con varios esquemas durante los partidos amistosos y hasta que no comience a rodar la pelota no se podrá saber cuál es la idea del entrenador. Se espera que los once del Taladro se confirmen recién minutos antes de comenzar el partido ante Arsenal.



Cómo ver el partido

El partido se podrá ver por TV en vivo y en directo por por TNT Sports y también online en este link de TNT Sports Play.

Probables formaciones

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Emiliano Méndez, Nicolas Giménez y Gastón Álvarez Suárez; Juan Cruz Kaprof y Ezequiel Rescaldani. DT: Sergio Rondina.



Banfield: Esteban Conde; Jonathan Gómez, Luciano Lollo, Renato Civelli y Claudio Bravo; Julian Álvarez, Jorge Rodríguez, Jesus Dátolo y Nicolas Bertolo; Julián Carranza y Cristian Fontana. DT: Hernán Crespo.



Árbitro: Hernán Mastrángelo



Estadio: Arsenal.



Hora: 19.00

TV: TNT Sports.