Miralo en vivo: Defensa y Justicia vs. Independiente por la Superliga

En el arranque de la Superliga, Defensa y Justicia recibirá en la tarde de este domingo a Independiente, en un partido por la primera fecha que se jugará a partir de las 17.45 en la cancha del "Halcón" de Varela, será arbitrado por Patricio Loustau y lo televisará la señal de cable Fox Sports Premium. El juego tendrá público visitante.

Independiente, acompañado por 2.750 hinchas autorizados por la Aprevide, iniciará su camino en un torneo en el que pretende recuperar el protagonismo perdido, ante un rival que perdió a Beccacece y a sus principales figuras, las que le dieron en la Superliga pasada el subcampeonato detrás de Racing Club.

Luego de la salida de Ariel Holan, Beccacece ocupó su lugar y en su ciclo, por el momento, Independiente solo buscó unos pocos refuerzos para sumar al plantel: el regreso de los juveniles Domingo Blanco y Gastón Togni; Alexander Barboza (con pasado en Atlético Rafaela, River Plate y Defensa y Justicia), Cristian Chávez (ex San Lorenzo y Aldosivi), el colombiano Andrés Roa (ex Huracán y Deportivo Cali) y el delantero tucumano Sebastián Palacios (ex Talleres de Córdoba y Boca Juniors).

Cabe destacar que el Rojo en la Copa Argentina, clasificó a 16avos de final tras vencer a Atlas y ahora se medirá el 14 de agosto con Patronato de Paraná. En el plano internacional, se encuentra disputando la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador, torneo que marcó el debut de Beccacece, con triunfo en la ida por 1-0 en Avellaneda.

Por su parte, Defensa y Justicia, que viene de lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2020 por primera vez en su historia y ahora con el rosarino Mariano Soso como DT, ya tuvo actividad oficial en este semestre con su duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los 16avos de final de la Copa Argentina donde se impuso 4 a 3 por penales (tras empatar 1 a 1 en tiempo regular).

Más alla del entrenador, el Halcón sufrió 16 bajas, en las que se destacan las salidas de Jonás Gutiérrez, Alexander Barboza, Ciro Rius, Matías Rojas, Lionel Miranda y Lisandro Martínez.

Ocho incorporaciones (más el regreso de Marcelo Benítez y Adonis Frías) son las que llegaron para reforzar el plantel y los nombres más resonantes son el mediocampista colombiano Raúl Loaiza, Gonzalo Piovi y el ex Boca Juniors Nicolás Maná.

Cómo ver el partido

El partido se podrá ver en HD en vivo y en directo por Fox Sports Premium y también online en este link de Fox Sports Play.

Además, muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio A puro gol (en el último reproductor de video, al comenzar el partido), Kahsadsuperliga, futbol libre.online, futbol para todos.net, adiccion futbolera o también en televisionlibre.

También otros eligen verlo en golesespana o television para todos.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Marcelo Herrera, Gonzalo Piovi y Rafael Delgado; Lucas Villarruel, Marcelo Benítez y Alexis Castro; Guido Mainero, Nicolás Fernández y Bautista Merlini. DT: Mariano Soso.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal, Gastón Silva; Nicolás Domingo, Pablo Hernández, Juan Sánchez Miño; Martín Benítez, Silvio Romero y Cecilio Domínguez. DT: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Patricio Lousteau.

Cancha: Defensa y Justicia.

Hora: 17.45.

TV: Fox Sports Premium.



Con información de Agencias.