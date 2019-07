Miralo en vivo: Talleres vs. Vélez por la Superliga

En el arranque de la Superliga, Talleres recibirá en la tarde de este domingo a Vélez Sarsfield, en un partido por la primera fecha que se disputará desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba y que será arbitrado por Ariel Penel. En TV se podrá ver por TNT Sports.

Opción 2: clic en este link para ver el partido por streaming en vivo online

El conjunto cordobés mantuvo la base del plantel que tuvo la temporada pasada, con la baja sensible del delantero tucumano Sebastián Palacios (pasó a Independiente) y el regresó al club de Jonathan Manéndez y Nahuel Bustos, aunque el refuerzo saliente a priori es el de Franco Fragapane luego de una gran temporada en Unión de Santa Fe.

Además, ya no sigue el DT Juan Pablo Vojvoda (ahora en Huracán), quien fue reemplazado por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina, ex Nacional de Montevideo.

En el cuadro cordobés no estará el volante creativo Juan Ramírez, que tiene todo listo para sumarse a San Lorenzo. En su lugar ingresará el juvenil Ignacio Méndez, que debutará en la T.

El DT Medina mantuvo en las prácticas y amistosos el esquema táctico 4-3-3, que sería el mismo que presentaría esta tarde.

Sin Gago ni Cubero

Vélez por su parte, con el DT Gabriel Heinze, buscará sorprender a pesar de no tener a Fabián Cubero ni a su refuerzo Fernando Gago, quien no tiene acción en un partido oficial desde la final de la Copa Libertadores en diciembre último vistiendo la camiseta de Boca en la derrota ante River en Madrid. "Pintita" no figuró en la lista de concentrados.

Sí estará el lateral derecho ex Belgrano Tomás Guidar, una de las caras nuevas en el Fortín.

Cómo ver el partido

El partido se podrá ver por TV en vivo y en directo por por TNT Sports y también online en este link de TNT Sports Play.

Además, muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio A puro gol (en el último reproductor de video, al comenzar el partido), Kahsadsuperliga, futbol libre.online, futbol para todos.net, adiccion futbolera o también en televisionlibre.

También otros eligen verlo en golesespana o television para todos.

Probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi y Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Andrés Cubas y Juan Méndez; Franco Fragapane, Dayro Moreno y Lautaro Guzmán. DT: Alexander Medina.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Tobías Coppo, Lautaro López y Francisco Ortega; Cristian Núñez, Nicolás Domínguez y Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Álvaro Barreal. DT: Gabriel Heinze.

Árbitro: Ariel Penel.

Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Hora: 15.30.

TV: TNT Sports.



