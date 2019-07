La fuerza de un león, pero en frasco chico

León es el nombre de un perro color marrón tirando a claro, al que la vida le dio una nueva oportunidad. Parecía predestinado a morir, al menos la situación en la que fue hallado hacía imaginar un triste final para este can. Sin embargo, no fue así.

Hace unos meses, una mujer que vive en el campo, al regresar a su casa, debió modificar su recorrido habitual porque una lluvia generó complicaciones en el tramo que utiliza frecuentemente. Fue allí que divisó a un perro dentro de una cuneta, atrapado y con dos de sus patas lastimadas. La conductora no miró para el otro costado, sino que dio aviso a la Protectora de Animales de San Francisco “Mario Gemelli” para darle intervención y poder ayudar al animal.

Patricia Cagnola, integrante de la institución, contó que al conocer la situación fueron a buscarlo. “Lo encontramos hace unos meses en el medio de la nada. Una mujer que vive en el campo pasó por ese lugar de casualidad y lo vio en una cuneta; no podía salir porque tenía en una pata fractura expuesta y en otra una luxación. Presumimos que lo llevaron a perder y se lastimó, no quiero creer que lo lastimaron y luego lo llevaron a ese lugar”, recordó.

Cagnola explicó que el can “nunca se rindió” ante la adversidad y por ello tuvo premio: “Tuvo una adopción maravillosa y mucha suerte a pesar de toda su desagracia. Si no pasaba esa mujer, ese animal moría ahí”, señaló.







León es “súper dulce”

Romina Juárez vio la publicación sobre la aparición de León, lastimado y en un camino perdido, en el Facebook de la Protectora de Animales. Le llamó la atención, pero quedó ahí. A los días volvió a leer sobre su estado y la necesidad de un hogar de tránsito mientras iniciaba su recuperación en una clínica veterinaria; fue ahí cuando decidió ayudar.

“Somos re perreros. Le dije a mi marido (Federico) que lo traigamos ese finde a casa y me contestó que si venía se quedaba. Nunca me lo imaginé, así que me comuniqué con Claudia (Cagnola) de la protectora y le dije que estábamos interesados en adoptarlo”, contó.

Paso siguiente fue conocerlo en la veterinaria: “Es un perro súper dulce, un amor a pesar de todo lo que pasó”, lo definió su flamante dueña desde hace un mes.

León, así lo llamó su nueva familia por su valentía y fortaleza para vivir ante la adversidad, lleva adelante un proceso de recuperación que será largo. Una de las patas traseras le fue amputada y la otra quedó lesionada. Además, se le fracturó la cadera.

“Tiene un clavo en la pata y la cadera quebrada donde también le pusieron unos clavos para volver el hueso a su lugar. El veterinario al que lo llevamos tiene contacto con un chico que hace prótesis en 3D para hacer un soporte en la pata de atrás”, contó y agregó: “A pesar de todo anda igual”.

“Uno ve tantos casos de maltrato y nos quedamos en la lástima, pero decidimos involucrarnos. Claro que requiere costos económicos, el veterinario, la consulta, más comida porque tenemos otro perro y organizar la vida, es un nuevo integrante y lo adoptamos con toda la responsabilidad del mundo”, aseguró la joven.

León ya pasó lo peor. Ahora busca salir adelante con su nueva familia que no solo son Romina y Federico sino también Moro, otro can que ya vivía en la casa y con el cual busca hacer migas tras su llegada: “Moro era el único perro que teníamos, lo tuve de chiquito, siempre muy mimado y cuando vino León fue una cuestión de ‘qué pasa acá’”, manifestó Romina entre risas, asegurando: “Ellos se llevan bien”.