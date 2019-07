El documental de Emir Kusturica sobre “Pepe” Mujica llega a Netflix

epe, una vida suprema” estará disponible en Netflix a partir de agosto. “¡Yo no soy ninguna estrella, soy un estrellado! Mi mundo es éste, ni mejor, ni peor, otro”, dijo Mujica en referencia a su historia, que está retratada en el documental.

Mujica durante la presentación del documental “Pepe, una vida suprema”

Se trata de una coproducción argentina, uruguaya y serbia, en la que el director, guionista y músico Emir Kusturica repasa las convicciones ideológicas de Mujica y su presente político. También se realizan otros enfoques desde la experiencia de “Pepe” en la cárcel como preso de la dictadura, hasta sus tareas cotidianas en su chacra.

Pepe

El expresidente uruguayo, José Mujica, en relación a la forma en la que se lo representa en el documental, expresó: “No soy un hombre pobre, lo mío es una elección, una opción de vida. Tengo lo que necesito. Soy algo así como un neo estoico. La verdad, no puedo arreglar el mundo pero le puedo decir a la gente que no se dejen engañar, porque la libertad está en su cabeza”.