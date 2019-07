Agustina Cherri asegura que va a tener un parto sin anestesia

La actriz Agustina Cherri protagoniza la última tapa de la revista Caras y el título generó comentarios a favor y en contra. “El parto de mi hija será respetado y sin anestesia”, dijo la actriz durante la entrevista, y Caras tomó ese textual para la portada.

Cuando Cherri compartió la tapa en su cuenta de Instagram, muchos de sus seguidores la cuestionaron por su frase.

“Eso nunca se sabe hasta el momento”, apuntó una usuaria, “No todos los partos son iguales. No siempre se da lo que uno quiere”, sigue otra. “¿Y qué pasa si es con anestesia? No entiendo la necesidad de sufrir... no te hace ni más ni menos madre parir con/sin anestesia, parto normal o cesaría… hoy en día la ciencia ha evolucionado tanto que la mujer no necesita sufrir tantos dolores, para traer un hijo al mundo”, “Que uses anestesia también es parto respetado. ¿Te imaginás una madre en trabajo de parto y esté sufriendo y no se la asista con los elementos y prácticas pertinentes? Parto respetado es que escuchen tus elecciones, no desinformen ni quieran imponer esnobismos”, “Qué ganas de sufrir al pedo”, “Cuando sos una ignorante y pensás que podés decidir en cuestiones de salud te llamás Agustina Cherri”, apuntan otras.







Mientras, que del otro lado de la vereda, se leen comentarios como: “El parto natural, sin ningún tipo de anestesia, es lo mejor. Yo tuve a mis dos hijas así y tampoco deje que me hagan episiotomía”, “No entiendo tanto miedo a lo natural tienen mujeres”, “Lo mejor es el parto respetado... lo hice con mi bebé y lo volvería a vivir”, “No tiene nada de malo que quiera parto sin anestesia. Yo tuve el mío sin anestesia porque ya era tarde cuando lo pedí y el dolor es totalmente aguantable (mucho tiene que ver el umbral de dolor que tenga cada una, el mío evidentemente es muy alto) por algo se llama parto respetado: la mujer decide cómo quiere que sea su parto. Celebro su decisión igual que si hubiese querido tener cesárea ya que en ambas está trayendo una vida al mundo”.