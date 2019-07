Córdoba: la atropelló un colectivo y tuvieron que amputarle una pierna

El hijo de Ángela contó que la versión de testigos indica que su madre estaba cruzando sobre Cañada y no llegó a esquivar el colectivo.

Una mujer de 74 años fue atropellada este lunes por un colectivo de la empresa Ersa en Córdoba y en las últimas horas, por su delicada situación, los médicos tuvieron que amputarle una pierna.

El accidente ocurrió en la esquina de Cañada y Achával Rodríguez, cuando Ángela Rodríguez intentaba cruzar la calle. Tras el impacto, la mujer se encuentra el el Hospital de Urgencias con pronóstico reservado. "Ha tenido una pequeña evolución pero sigue grave", contó su hijo en declaraciones a Canal 12 y agregó: "Le tuvieron que amputar la pierna izquierda por arriba de la rodilla".

El hijo de Ángela contó que la versión de testigos indica que su madre estaba cruzando sobre Cañada y vio que el colectivo doblaba, pero no llegó a esquivarlo. "Apuró el paso pero no alcanzó a cruzar y la agarró. Aparentemente el colectivero no la vio y se dio cuenta cuando escuchó los gritos", relató.

Por su parte, desde la empresa de transporte emitieron un comunicado confirmando que están analizando qué pasó. "En relación al accidente que tuvo lugar en Achával Rodríguez y Marcelo T. de Alvear, se encuentra en proceso el análisis del hecho; ya se le tomó declaración al conductor, y se esperan los resultados de las pericias correspondientes y las declaraciones de los testigos para determinar con precisión qué sucedió", informaron.