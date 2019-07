Deportistas amateurs avalan la creación de un fondo municipal que los asista económicamente

“ Nosotros siempre tuvimos que sacar de nuestro bolsillo” Analuz Acosta, campeona nacional de judo que disputó el Mundial de Japón en 2017 explicó que conseguir apoyo económico es “complicadísimo”. “Nosotros siempre tuvimos que sacar de nuestro bolsillo, solo para ir a Japón tuve un aporte de la Municipalidad y de la Provincia, vino bien pero no fue mucho. Sino siempre fue del bolsillo propio, con ayuda de la familia o haciendo ventas”, precisó. “La ciudad tiene a muchos deportistas de gran nivel. La disciplinas que están mas valoradas son fútbol, básquet y tenis, y para los demás no hay mucho apoyo del estado. Tenés que molestar mucho para que te apoyen, estaría bueno que se registre y vayan viendo la carrera de cada uno, los resultados, etc.”, añadió. Alfredo Acosta: “No solo el resultado marca el nivel” El entrenador, y padre, de Analuz también se refirió al tema. “Yo tengo tres competencias al año a nivel nacional: Nacional Apertura, Nacional Clausura y Centro de la República... Todo se saca del bolsillo propio. Ahora, por ejemplo, Iñaki Serrano clasificó para ir al Sudamericano de Chile, le sale 800 dólares participar y no va a ir por una cuestión económica, lo tiene que poner de su bolsillo. Cuando Analuz estuvo en 2017 compitiendo a nivel internacional yo gasté 12 mil dólares de mi bolsillo, la ayuda que tuvimos del municipio y de la provincia no cubrió ni el 50% del gasto”, explicó. “Creo que la ayuda tiene que ser por resultados pero hay que tener en cuenta que no solo el resultado marca el nivel. El deportista va creciendo, con competencia, con proyección, con progresión; hay varios factores que determinan el nivel. Habría que tener una prioridad”, señaló. “El chico cuando tiene un apoyo tiene mas ganas de entrenar, es simple, se saca un fastidio de encima que la familia o él tiene que estar pensando en plata continuamente, más si es un deportista que no tiene los medios”, concluyó Acosta.