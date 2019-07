Presentaron la 19º edición del Paseo de los Clásicos

Fue este viernes por la mañana en el salón de conferencias del municipio local. "No es solamente un evento cultural para la ciudad en lo deportivo y recreativo sino también que además moviliza la gastronomía y la hotelería y eso no es menor”, expresó el secretario de Gobierno Gustavo Piscitello.

Este viernes, en conferencia de prensa realizada por en el municipio, se anunció la 19º edición del Paseo de los Clásicos “Vuelta de la Pampa Gringa”, que tendrá lugar los días 2 y 3 de agosto en nuestra ciudad, bajo la organización de la Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco.

“La verdad que es un evento precioso para toda la familia mostrando unos automóviles espectaculares, realmente reliquias. Uno observa la dedicación, el esmero y compromiso con que organizan este evento que lleva tantos años realizándose en San Francisco y nos llena de orgullo. Quiero felicitarlos porque tantos años de trabajo no es poco y cada año siguen creciendo porque ya a esta altura cuentan con unos 55 inscriptos de todos los lugares del país que llegarán a la ciudad, los días 2 y 3 de agosto y como digo no es solamente un evento cultural para la ciudad en lo deportivo y recreativo sino también que además moviliza la gastronomía y la hotelería y eso no es menor”, expresó el secretario de Gobierno Gustavo Piscitello.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco Carlos Bonino manifestó: “Por nuestra parte queremos agradecer al municipio que año tras año nos apoya para poder realizar el evento. Estamos muy contentos porque tenemos una cantidad importante de inscriptos, es decir que por suerte vamos a tener un número importante de autos. Esperamos que podamos cubrir las expectativas del público sanfranciqueño”.

Cabe resaltar que las inscripciones se realizarán el día viernes 2 de agosto desde las 13 hasta las 20 horas en el Superdomo, con exposición estática de los vehículos participantes sobre Bv 25 de Mayo.

Las categorías de automóviles que participan son:

*Veteranos: hasta el año 1918

*Vintage: Hasta el año 1930

*Post – Vintage: Hasta 1945

*Post- Guerra: Hasta 1960

*Contemporáneos “A”: hasta 1974

*Contemporáneos “B” hasta 1985

*Interés especial: (autos especiales coupe- cabriolet- edición limitada)

*Copa Dama: solamente binomios mujeres en categorías de autos antes mencionados)

Participaron junto al secretario de Gobierno Gustavo Piscitello y al presidente de la Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco Carlos Bonino, el director general de Gobierno Rodrigo Buffa y en representación de la Asociación, el secretario Alberto Barrios, el tesorero José Luis Gerbaudo, Nelson Balliatore y Raúl Giacardi.

Para mayor información: www.autosclasicossanfrancisco.com