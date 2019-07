San Francisco será sede del Nacional de Pádel de Menores

San Francisco recibirá el primer fin de semana de agosto al Nacional de Pádel de Menores que organiza la Asociación Argentina de Pádel. Los mejores del país, con proyección nacional e internacional, competirán en nuestra ciudad en las canchas de Pádel x Cuatro, Banco Nación, Open Pádel y Antártida Argentina.

El certamen será coordinado por el Complejo Pádel x Cuatro y las categorías que participarán serán Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, todaspara hombres y mujeres.

El torneo comenzará el sábado 3 con la disputa de la primera fase, mientras que el domingo 4 se disputarán los cruces de cuartos de final, semifinales y final.

Presencia local

Habrá ocho jugadores de San Francisco. Ellos son Lorenzo Vallejos y Bautista Caluva en la división Sub 12, Sol Capello que jugará junto a Clara Benedette de Tránsito en Sub 14. En la misma categoría Lorenzo Yob jugará con Matías Persa de San Luis. Mientras que Jeremías Caluva será pareja de Dino Palmieri de Bell Ville.

En Sub 16 el sanfrancisqueño Agustín Pioli aún debe definir su compañero, mientras que en Sub 18 estarán Leandro Yob junto a Marcos Andrada de San Luis e Ignacio Caluva junto a Gonzalo Vivas de Córdoba capital.