Habló el hombre que escrachó a Macri: “A media cuadra de donde cenaba hay gente en la calle”

El hombre que el miércoles escrachó al presidente Mauricio Macri cuando entraba en un restaurante en Córdoba junto con Juan Schiaretti, justificó su “exabrupto” aduciendo que las políticas de la Nación “llevan a la gente a pasar hambre”.

“A media cuadra de donde comía el Presidente, se juntan personas en situación de calle”, sostuvo Claudio Leonardo Turi, en diálogo con Radio Continental Córdoba.

“Entre medio de eso, me salió un insulto, y no me arrepiento porque identifica el descontento de la gente, hay un desinterés y una insensibilidad del Gobierno“, añadió el hombre, sindicado por la Nación como militante kirchnerista que integra la agrupación “La Barriada”, y que días atrás estuvo en un acto con Alberto Fernández y Sergio Massa.

Sobre este punto, Turi negó ser un militante kirchnerista, si bien reconoció que participó en actos con la oposición macrista: “Eso no quiere decir que sea militante K”.

“Me asocian también a una barriada. ¿Por qué me tienen que calificar esa manera? Somos un grupito sin fines de lucro, hay diversidades de pensamientos políticos“, aseveró.

Según las imágenes que recorrieron el país, Turi primero se sacó una selfie con un grupo entre quienes estaba el Presidente, y luego lo culpó de “vaciar el país” y lo insultó.

Consultado sobre esto, Turi manifestió: “Justo sale el Gobernador, me saco una foto, me doy vuelta, y me encuentro con el Presidente, cualquier ciudadano que está viendo la situación en la que está el país, haría lo mismo“.

Por último, consultado sobre los dichos del actor Raúl Rizzo sobre que habrá una “guerra civil” si gana Macri las elecciones, Turi opinó: “No estoy de acuerdo”.

