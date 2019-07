Le reventaron la puerta a una verdulería: "Ya fueron tantas veces que ya estamos acostumbrados"

El dueño del local, ubicado en Sáenz Peña e Ingenieros, lamentó un nuevo robo sufrido en las primeras horas de este viernes. Los delincuentes se llevaron la caja registradora aunque no tenía dinero.

La verdulería "La Media Naranja", ubicada sobre bulevar Sáenz Peña e Ingenieros, fue víctima de un intento de robo en las primeras horas de este viernes.

Según contó Germán, su propietario, entre la 1 y las 2 de este viernes delincuentes rompieron el vidrio de una de las hojas de la puerta del frente e ingresaron al local.

Del lugar se llevaron la caja registradora, aunque no dinero ya que la misma se encontraba vacía.

A pesar de que tomaron conocimiento del hecho a raíz de la activación de la alarma, cuando llegaron los delincuentes ya se habían retirado.

"Estamos acostumbrados"

El propietario de la verdulería se mostró resignado ante lo ocurrido y manifestó que no es el primer robo que sufren, ya que este mismo mes le llevaron los reflectores.

"Ya estamos acostumbrados, ya fueron tantas veces que ya estamos acostumbrados, al otro local en una semana habían entrado como cinco veces y la última vez me habían levantado todo el techo, después una vuelta me sacaron la moto del adentro del negocio, no sé, tantas veces", lamentó.

A su vez, adelantó que colocarán rejas: "Vamos a probar con rejas para ver si los frenamos un poco".