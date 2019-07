Recibieron sus diplomas los primeros egresados de Diseño Industrial del CRES

Los primeros egresados de la carrera de Diseño Industrial, dictada en el Centro Regional de Educación Superior San Francisco (CRES), recibieron sus diplomas en el marco del trigésimo primer acto de Colación de Grado de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

Se trata de Matías Bordese, Augusto Buratto, Darío Ferreyra, Virginia Goitea y Aldana Sánchez. Los jóvenes participaron de la ceremonia, que tuvo lugar en el Campus y contó con la presencia de familiares y amigos, junto a otros 43 nuevos profesionales de todas las carreras que dicta el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la UNVM, tanto en Villa María, como en las sedes de Villa del Rosario y San Francisco.

El ecto estuvo encabezado por el rector Luis Negretti, el vicerrector Aldo Paredes, el decano Germán Cassetta, la secretaria Académica del Instituto, Carolina Morgante, el secretario de Investigación y Extensión del Instituto, César Bonetto y la secretaria General, Paula Miozzo.







En ese marco Negretti se refirió a esta instancia como un cierre de etapa trascendental para la vida universitaria e instó a los graduados a afrontar su vida profesional de manera "crítica, participativa y con justicia social". Además durante la oportunidad realizó un repaso por los logros alcanzados durante la gestión.

A su turno, Cassetta remarcó: "Ahora serán toda su vida egresados de la UNVM, necesitamos que nos ayuden a mejorar, que nos vinculen al ejercicio de la profesión, que nos den una mirada crítica“ e invitó a los agasajados a seguir formándose en la profesión que eligieron".

Sobre el final, el sanfrancisqueño Matías Bordese brindó unas palabras de reflexión a sus compañeros: “Soy diseñador industrial gracias a la educación pública, gratuita y de calidad que me brindó esta Universidad, en conjunto a la Municipalidad de San Francisco, posibilitando que una carrera estratégica para la región se dictara en mi ciudad”.

“Cada uno de nosotros hemos cumplido nuestro objetivo al estar hoy aquí. Por supuesto no me quiero olvidar en este acto, de aquellas personas que nos ayudaron tanto en este difícil camino, personas que han contribuido a que esta etapa fuera mucho más fácil, me refiero a nuestras familias y amigos, como también aquellos compañeros que rápidamente se transformaron en parte de la familia”, añadió.