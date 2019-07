Una familia necesitó más de $31.148 en junio para no ser pobre, según el Indec

Para no ser pobre, una familia tipo (dos adultos y dos menores) necesitó $31.148,41 por mes, o sea más de $1000 por día, durante junio pasado. La cifra es un 2,7% más alta de lo que precisó en mayo pasado y 58,9% más de lo que esa misma familia requería un año atrás.

El Indec difundió hoy los costos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), la frontera para la pobreza, de junio pasado. Para ambas, el aumento mensual, con relación a mayo pasado, fue de 2,7%, la misma variación que mostró el nivel general del índice de precios al consumidor (IPC), que difundió días atrás el organismo estadístico.

Sin embargo, tanto la CBA como la CBT mostraron datos interanuales por encima de esa medición, lo que significa que los precios afectaron con mayor intensidad los bienes y servicios que consumen aquellos que menos tienen. La CBA mostró una variación anual de 58,3%, mientras que la CBT reflejó un alza de 58,9% para ese mismo lapso, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que difundió el Indec.

Un hogar tipo con cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó $31.148,41 en junio para no traspasar el umbral de la pobreza. En mayo, ese límite había sido de $ 30.337,84, mientras que un año atrás era de $19.601,79.

En tanto, ese mismo tipo de familia requirió $12.409,72 para no caer en la indigencia, es decir, solo para acceder a los alimentos básicos. Un mes atrás necesitaba $12.086,78, mientras que hace un año demandaba $7840,72 para no ser denominada indigente.

Con esta evolución del costo de las canastas alimentarias, una persona adulta debió obtener un ingreso no menor de $4016,09 en junio para no ingresar en la franja socioeconómica de indigencia. Para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza, el ingreso mínimo de una persona considerado para junio fue de $10.080,39, de acuerdo con las cifras elaboradas por el Indec.

Si el análisis se lleva solo a la ciudad de Buenos Aires, una familia tipo porteña necesitó $30.914 para no caer en la pobreza en junio, según informó el gobierno de la ciudad el lunes pasado.

La cifra mostró así un alza de 2,54% con relación a mayo, es decir, por debajo de la inflación del mes medida por el Indec. En los primeros seis meses del año, la canasta básica se incrementó 25,3% en la ciudad. Para no ser indigente, se necesitaron $15.043, según el informe oficial (+2,2%). En el acumulado del año subió 20,7%, según estimaron en la Dirección de Estadísticas porteña.

En tanto, un informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado hoy, estimó que un 10% de la población argentina se encuentra en situación de "pobreza crónica".

Fuente: La Nación