Los "pibes" de la Asociación San Francisco se ponen a punto para el Provincial

El próximo fin de semana en la localidad de Río Cuarto se desarrollarán los torneos provinciales de bochas Sub-18 en parejas y Sub-21 individual bajo la modalidad Panamericano. La Asociación San Francisco se prepara con sus dos equipos con grandes expectativas de llegar a las instancias finales en ambas competencias.

El equipo Sub-18 está compuesto por Emanuel Galarza (Redes Arg.), Mateo Medina (Redes Arg.) y Gonzalo Paredes (El Tala); mientras que Martín Oliva (La Florida) será quién represente a la Asociación en el individual Sub-21. Todos ellos entrenan bajo las ordenes de Elvio Ceballos, delegado y presidente asociación local que los acompañará en el "imperio del sur".

La competencia se desarrollará en las superficies de conchilla y sintética, cuestión no menor a la hora de definir un partido. "Tenemos muchas expectativas, nuestro equipo está muy bien preparado tanto en sintética como en conchilla. Las esperanzas están como cada vez que viajamos, tenemos equipo para llegar a las finales", explicó Ceballos.

"Hace 15 días que trabajamos en distintos clubes y se practica la modalidad que es Panamericano. Los chicos fueron seleccionados por la Asociación, son jugadores habituales de todos los domingos con buena llegada a las finales, son todos jugadores producto de la escuelita "José Barbero y José Arce", concluyó el entrenador.

"Los equipos más fuertes están en nuestra zona"

Los jugadores saben que no será nada fácil, pero confían en llegar a las instancias decisivas. "Es muy lindo jugar estos torneos, nosotros ya fuimos varias veces a jugar juntos con Gonzalo y con Ema, también yo jugué en individual varias veces en esta modalidad. Es totalmente distinta", explicó Mateo Medina.

"Es algo muy lindo lo que me está pasando y tengo muchas ganas de ir allá y dar lo mejor. Mi ultima vez fue a los 12 años, fuimos con Mateo, ahora es la primera vez de grande", contó Galarza. "Las expectativas son muy buenas hay que ver partido a partido allá", agregó Paredes.

Los chicos son todos producto de la escuela de la Asociación, todos ellos comenzaron desde muy chicos en esta disciplina. "Yo hace desde los 11 años que juego a las bochas, empecé por mi papá porque él jugaba y yo quería hacer un deporte, me llevó y acá estoy", dijo Galarza.

San Francisco integra la Zona C, junto a Porteña, Caroya, Hernando y Oncativo

"Yo empece a los 14 años por mi familia mas que todo por mi abuelo y mi padre", indicó Paredes. "Yo juego a las bochas desde que nací prácticamente, mi abuelo es del club Redes y desde chiquito me llevó ahí, siempre jugué a las bochas", concluyó Medina.

Los jugadores también explicaron que la competencia será muy dura y habrá que ir "partido a partido". "Los equipos más fuertes están en nuestra zona", destacó Medina.

Martín Oliva viaja a Río Cuarto en busca de revancha.



Martín Oliva: "Va a ser una linda revancha"

Oliva disputará el torneo Sub-21 individual, el jugador de La Florida aseguró que quiere revancha ya que participó el año pasado y no quedó conforme con su rendimiento. "Me estoy preparando lo mejor que puedo para hacer un buen torneo que eso significaría mucho para mi. El año pasado participé en esta modalidad individual sub-21, no me fue como yo quería, así que esta es una linda revancha", explicó.

"Yo hace bastante que juego, conchilla y sintética conozco muy bien las superficies porque acá en San Francisco ha varias canchas. Yo empecé a los 13 años, hoy estoy en La Florida, hace dos años que estoy ahí", señaló.

Oliva jugará en la Zona C, junto a Porteña, Caroya, Hernando y General Cabrera.

"Siempre es lindo representar a la Asociación, estoy muy agradecido porque desde chico me eligieron varias veces y ya tuve la chance de ganar provinciales y argentinos", explicó.

Por otro lado, Oliva también destacó el trabajo en equipo junto a sus compañeros de la Sub-18. "Con los chicos nos conocemos desde hace bastante, es un lindo grupo, se practica bien y hay muchas energía positiva", precisó.