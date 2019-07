¿Qué dijeron los empresarios tras la reunión con Macri?

Ércole Felippa, titular de la láctea Manfrey; Alberto Gaviglio, presidente de la fábrica de maquinaria agrícola Akron; Roberto Maggi, titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) y José Aguirre, de la empresa anfitriona Costantini, dejaron sus sensaciones sobre la reunión con el Presidente, ante la consulta de El Periódico.

Gaviglio: “La reunión fue muy positiva”

El titular de Akron sostuvo tras el encuentro con Macri que pudieron expresarse sobre los problemas que tienen a la hora de producir y calificó la reunión como “muy positiva”.

Alberto Gaviglio contó que el Presidente los escuchó y anotó las expresiones de los asistentes a la reunión. Luego indicó: “Hay infinidad de situaciones para resolver en la Argentina, estamos en un camino que seguramente llevará tiempo, no será fácil, pero es la chance de salir de una buena vez de este aislamiento del mundo que nos puso en una posición difícil a pesar de la potencialidad del país”, consideró.

Gaviglio explicó que se habló de la situación impositiva en el país, las “trabas” laborales y burocráticas que sufre el empresariado. Asimismo, dijo que las empresas deben “aggiornarse” y ver de qué forma se ponen a tono con lo que sucede en el mundo.

“Era una oportunidad esta reunión, nosotros participamos de la mesa de la maquinaria agrícola, se avanzó, pero la pretensión es ir más rápido. Sabemos que muchas cosas no se resuelven de un día para otro pero, hubo mejoras aunque falta”, sentenció.

Felippa: “Nos pudimos explayar”

El empresario lácteo Ércole Felippa explicó que se trató de una reunión “breve donde no nos pudimos explayar en todos los temas, pero fue importante porque los distintos sectores productivos de la región pudieron expresar sus inquietudes y problemas que sufren. El Presidente asumió que faltan resolver cuestiones, pero estamos en el camino adecuado para insertar finalmente a la Argentina en el mundo y lograr los estándares de competitividad que necesita el país”.

Respecto al sector que representa, Felippa, presidente de Manfrey, señaló: “El sector lechero, con toda su heterogeneidad, vive un cambio de paradigma en los sistemas productivos donde hubo necesidad imperiosa de incorporar tecnología para mayor competitividad. Esto hará que nos permita generar un saldo exportable, aunque sin que deje de haber crisis recurrentes del sector”.

Maggi: “Pidió paciencia”

Roberto Maggi, presidente de AIM, reconoció que Macri “está en campaña” e indicó que, si bien se hicieron buenas cosas, otras demoran en solucionarse.

“Nos pidió paciencia para salir adelante y darle un período más. El sector automotriz, que me compete, es el más golpeado, lo reconoció. Y que hay en mente cambios”, sostuvo.

“Todos tuvimos la palabra, nos escuchó. Hizo preguntas, fue un trato brillante”, dijo Maggi a la salida del encuentro.

Aguirre: "Se llevó una idea global de la región"

El representante de la empresa anfitriona Costantini, José Aguirre, sostuvo que fue un orgullo que el Presidente visite su empresa: “La noticia nos tomó por sorpresa. No nos hizo otra cosa que acomodar la casa para recibirlo porque no es algo de todos los días. Ellos hicieron una preselección de las empresas y tuvimos la dicha que nos eligieran”, contó.

Sobre la reunión, expresó: “Fue una muy buena reunión, con empresarios que pudieron explayarse. Se llevó una idea global de lo que producimos en la región”. Luego añadió: Se limitó a repetir lo que uno en los medios de Buenos Aires escucha, una puesta en marcha del país, insiste que trató de generar las bases para construir desde este modelo. Esta empresa particular coincide en eso, no es casualidad que a pesar de las crisis sigamos (por Costantini) teniendo trabajo, invirtiendo y desarrollándonos. No hizo otra cosa que reafirmar la política de su gobierno”.

Laura Rodríguez Machado: “No hubo temas prohibidos”

Por otra parte, la senadora de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, indicó a El Periódico que durante la reunión “se resumió el pensamiento de los productores, el presidente tomó nota, no hubo temas prohibidos y se habló lo que se piensa. También en avanzar en cambios”.

“Todos contaron sus problemas, lo que esperan a futuro, yo noto esperanzado al electorado”, agregó.

Sobre el escenario político de la provincia de Córdoba, que se modificó para Cambiemos respecto a 2015, Rodríguez Machado dijo: “Córdoba sufrió mucho con el kirchnerismo, nos sacaron la coparticipación, no solucionaron el problema de la Caja de Jubilaciones, las rutas nacionales hoy se están construyendo; nos ningunearon y no podemos volver a esos momentos”, apuntó.