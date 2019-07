Arranca el Clausura de Baby Fútbol

La Liga de Baby Fútbol informó que el próximo sábado comenzará a disputarse el Torneo Clausura que tendrá su acto inaugural en cancha de Belgrano a partir de las 13 y contará con la presencia de las autoridades. Los encuentros arrancarán a partir de las 13.15.

Programación 1° fecha

2 de Abril vs Dep. Norte

Inf. Xeneize vs Gral. Savio

Barrio Jardín vs Los Albos (1)

Tiro y Gimnasia vs El Trébol

Belgrano vs Barrio Cabrera

Tarzanito vs El Faisán

CD River vs Dep. Sebastián

Estrella del Sur vs Dep. Oeste

Los Andes vs DMD Freyre

Libre: Dep. Josefina





(1) Se juega en cancha de Savio

Los campeones del Apertura

CATEGORIA 2007(Primera)

Campeón: Bº CABRERA

Subcampeón: C.D. RIVER

3º): TIRO Y GIMNASIA

4º): DEP. OESTE

Club + goleador: Bº CABRERA

Club – vencido: GRAL. SAVIO