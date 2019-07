Le robaron la moto y pide ayuda para recuperarla

Este lunes, entre las 14 y las 15 aproximadamente, una mujer fue víctima del robo de su moto, una Guerrero Trip azul, que había dejado estacionada en la vereda por Moreno, entre bulevar 25 de Mayo e Iturraspe.

Según contó el esposo de la damnificada a El Periódico, se trata del medio de movilidad que usaban para trabajar por lo que piden ayuda para recuperarla.

"Hará un mes me robaron una bici GP, ahora la moto, están ásperos, es una cosa que no podes dejar ni una bici afuera. Lo que más me duele es que mi señora labura, yo laburo, mi hija trabaja medio día, yo estoy con poco laburo, la estoy pasando mal y encima que uno la lucha le pasan estas cosas, estoy cansado, no queda otra que no bajar los brazos, seguir para adelante, pero tengo mucha bronca, no me quiero ni acordar", lamentó.

La motocicleta tenía las manoplas y los pies de apoyo platinados, es decir, de color aluminio, patente 805HIC.

Para aportar información se puede llamar al teléfono (03564) 15585652. Se ofrece recompensa por datos certeros.