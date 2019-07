Instagram dejaría de mostrar los "me gusta" de las publicaciones

Tal como se venía anticipando, Instagram comenzó a probar una nueva función que oculta la cantidad de "Me gusta" que tiene una publicación, al igual que la cantidad de reproducciones que tiene un video publicado.

De esta manera, únicamente el autor de la publicación podrá acceder a esa información pero los datos ya no estarán visibles para el resto de usuarios. Así, la red social busca que sus usuarios pongan el eje en las publicaciones y menos en la popularidad que éstas obtienen.

El objetivo de Instagram es desalentar la competencia (consciente o inconsciente) que se puede dar entre los usuarios y la ansiedad que puede generar en algunas personas ver que un contenido no suyo no es tan popular como el de otros.

"Queremos que sus amigos se centren en las fotos y los videos que compartes, no en la cantidad de 'me gusta' que reciben. Aún puedes ver tus propios likes tocando en la lista de personas a las que les ha gustado el post, pero tus amigos no podrán ver cuántos 'me gusta' has recibido en tu publicación", se lee en un comunicado que publicó la red social.

Experimental

Por ahora, esta función está disponible en Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda. Aunque también le comenzó a llegar a algunos usuarios en particular en otros países del mundo. Se trata de una primera fase de prueba.

Instagram está esperando recibir muy pronto las opiniones de los usuarios para saber si este cambio benefició su experiencia en la red social.

Cabe recordar que en los últimos años surgió preocupación por el impacto que pueden tener las redes sociales en los más jóvenes. Se han publicado varios estudios que alertan sobre los efectos nocivos que pueden tener estas plataformas en los más jóvenes.