Ya se venden las entradas para el show de Paulo Londra en el Orfeo

Paulo Londra llegará el sábado 7 de septiembre al Orfeo Superdomo, en el marco de su gira Homerun Tour, tras el lanzamiento de su primer disco de estudio en mayo. Además, se presenta en un momento de incesante crecimiento a nivel mundial luego de grabar "Nothing on you" junto a Ed Sheeran.

Este lunes salieron a la venta las entradas, que se pueden adquirir en Tiendas Vesta o por internet en www.orfeosuperdomo.com.

Los precios van desde los 826 pesos (700 + service charge de un 18 por ciento) hasta los 1770 pesos (1500 + service charge). Los tickets más caros son para los sectores frente al escenario, ya sea en la pista parados o en los asientos más cercanos. (Fuente: canal 12)