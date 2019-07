Laspiur: productor denunció el robo y faenamiento de vacunos

Este fin se semana un productor denunció el robo y faenamiento de vacunos en su establecimiento ubicado en la zona rural de Laspiur. En esta oportunidad faenaron una vaquillona preñada de 600 kilos.

Se trata de Pablo Ferreira, con domicilio en la localidad de Sacanta, pero que se dedica a la ganadería en establecimientos de la zona rural de Saturnino Maria Laspiur. El hombre manifestó a que desde hace meses viene padeciendo distintos robos y faenamientos de animales vacunos.

Ferreira desarrolla su actividad laboral en cercanías de la Escuela Juan Maria Gutierréz de Campo Baudilio y a pocos kilómetros del ex-Bar Chiavassa, a la vera de la Ruta Provincial 3.

El productor ganadero expresó su impotencia y bronca por lo que viene ocurriendo en sus campos. "Lamentablemente vengo sufriendo diferentes hechos de estas características. Me han robado vacunos de tamaños chicos y ahora me encuentro con el faenamiento de una vaquillona preñada de 600 kilos. Es una situación que te desespera y me da mucha impotencia porque no sabes que hacer para dar con los responsables", explicó en diálogo con FM Centenario de Laspiur.

En ese marco, el hombre pidió más presencia policial. "Radiqué las correspondientes denuncias y al día siguiente pasan a controlar, pero después queda todo en la nada porque no hay continuidad en las recorridas por la zona", contó indignado.