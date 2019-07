Remisera de Porteña fue engañada y asaltada en zona rural de Freyre

Un remisera de Porteña fue asaltada el pasado viernes por la noche a pocos kilómetros de Freyre y fue abandonada en un camino rural. La mujer se acercó al lugar a recoger un pasaje pero terminó siendo asaltada por dos sujetos.

Se trata de María Elisa Anastasía, de Porteña, que en diálogo con AM 1530 de Morteros contó que primero los sujetos preguntaron por el servicio ya que, según manifestaron, estaban a dos kilómetros de Freyre y tenían que viajar a San Francisco.

Tras confirmarse el viaje, la mujer condujo hasta el lugar indicado. “Cuando voy llegando veo que un vehículo ingresaba por ese camino, pensando que el dueño del campo había acercado a sus empleados hasta ese lugar”, relató María.

Una vez dentro del auto, los dos sujetos la amenazaron y luego la despojaron del vehículo (un Chevrolet Corsa), dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. “Lo único que hice fue tratar de estar lo más tranquila posible... estaban a cara descubierta y el más joven parecía estar bajo los efectos de una sustancia”, explicó.

En principio, los asaltantes no portaban armas. “Si vos no hacés nada, no te vamos a hacer nada, me dijeron. A todo esto, el vehículo no lo sabían conducir”, resaltó la mujer.

Tras ser abandonada en un camino, la remisera tomó después contacto con la fuerza policial y realizó la denuncia correspondiente.