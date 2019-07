Paola, la gran amiga de Vínculos

"Dentro del grupo ella es una conciliadora”, definió Claudia Lenis, trabajadora social y referente de Vínculos, a Paola Núñez (28), quien desde hace alrededor de un año y medio asiste a esta ONG que contiene a niños y adolescentes cuyos derechos fueron vulnerados. A su vez, este espacio brinda talleres de oficio, donde los lazos de amistad terminan afianzándose.

Paola es una amiga con todas las letras. Llegó por una recomendación y nunca más se fue. Lo hizo acompañada de su mamá, casi sin conocer a nadie. Pero pronto encontró en ese lugar la contención que necesitaba. Enseguida pudo también forjar amistades, la más íntegra con Sabrina, con quien compartía varias horas los martes en el taller de costura.







“Me habló una chica que trabaja en Salud Mental y que también trabaja en el dispensario de La Milka, acá empecé por ella. Me trajeron un día que había costura. Me acompañó mi mamá esa vez y me dejó acá. Cuando llegué ya conocía a una de las chicas y cuando empecé a venir conocí a Sabri y nos hicimos muy amigas”, recordó Paola, en medio de los preparativos de una nueva feria americana que la institución realiza periódicamente y que tuvo fecha este último viernes.

La joven explicó que cuando comenzó el taller se fueron hablando con Sabrina y que una de las primeras “juntadas” fue para celebrar el Día de la Primavera en una plaza. “El último día antes de que nos tomáramos las vacaciones le hice una carta. Le escribí ‘gracias por ser una amiga’, que la quería mucho, que siempre iba a contar conmigo cuando le pase algo. Cuando ella está mal yo me doy cuenta por su cara, no dice nada, se queda callada, yo me doy cuenta porque no habla, no se ríe, entonces le digo cosas lindas para que esté bien”, señaló.

A su vez explica que a pesar de que Sabrina no está asistiendo porque se encuentra internada en el área de Salud Mental del Hospital Iturraspe, la amistad sigue intacta: “Ahora ella no está viniendo, pero yo voy para allá a visitarla”.

La joven describe su amiga como “alegre, simpática y divertida”. “Me di cuenta que ella era muy cariñosa. Nos contamos secretos. Tomamos mates, charlamos en el patio. Acá nos vemos los martes, los días de costura”, añadió.

Vínculos saludables

El tipo de relación que las une, afirma Lenis, es saludable, un tipo de vínculo que intentan promover.

“Generar vínculos saludables muchas veces no es tan sencillo y sobre todo en la adolescencia, donde uno muchas veces busca grupos de pertenencia que en realidad considera que te ayudan a crecer, pero que en realidad muchas veces te desfavorecen”, explicó la profesional.

Para Lenis, el rol de adulto, tanto desde el eje materno y paterno como desde la cuestión institucional, tiene que ver con hacer un seguimiento de la relación y tratar de que se favorezca la cohesión grupal cuando la misma posibilita el crecimiento. “Es de alguna manera ir charlando y tratando de que ellos vean que hay cosas que no están buenas. Eso pasa en algunas reuniones, donde ellos mismos se van marcando situaciones que no les gusta que sucedan dentro de la tarea institucional y dentro de la cuestión individual”, apuntó.

Y añadió: “Me parece que en este caso la institución cumple un rol muy importante porque trata de escuchar, de hacer entender que hay cosas que nos permiten un crecimiento y otras cosas que por más que me parezcan que están buenas no sirven. En realidad, es una decisión de cada uno, pero nosotros tenemos que actuar como acompañantes en este proceso. Y por el otro lado ir marcando esta senda”.

“No es sencillo”

La trabajadora social resaltó que no es frecuente ver una amistad como la de ambas jóvenes, que perdura en el tiempo y trasciende lo meramente virtual.







“Muchas veces lo que parece tan sencillo como construir una amistad no lo es tanto, sobre todo en una época donde pareciera que la amistad se construye a través de las redes. Los vínculos se fortalecen en el cara a cara, en el poder dialogar mirándose a los ojos, el poder compartir espacios donde la tarea a uno lo ponen en circunstancias de encontrarse, que es un poco lo que trabajamos en el nivel institucional”, menciona.

Y suma: “Si hay algo que hoy Vínculos puede decir es que seguimos bregando por el vínculo en el día a día, en el encontrarse, mirarse cara a cara más allá de que estemos en un mundo que pasa por las redes, desde algún lado eso favorece pero desde el encuentro cercano como seres humanos nos va alejando”.

Por otra parte, Lenis describió a Paola como una persona “muy sensible: “Ella ha crecido mucho en este año y medio, ha tomado decisiones muy importantes, se ha alejado de muchas situaciones que eran complejas porque ella misma las ha ido viendo. Uno fue dialogando, se fue reflexionando y ella misma fue entendiendo que por ahí no venía la cosa”.

“Dentro de un grupo ella es una conciliadora, es muy reflexiva, en sus cosas, cuando hay cosas que ella se da cuenta que no van, vuelve y devuelve, me parece que eso es muy importante porque concilia y es una persona que en realidad trata de cohesionar el grupo. Algunas veces se dan situaciones conflictivas y es la que se va última para decirnos a los adultos ‘habría que mirar o escuchar tal cosa’. Entonces nosotros también abrimos los ojos y las orejas, eso es sumamente importante”, aseguró.

Y destacó: “Ella está protegiendo a alguien más desprotegido, a alguien que hoy no está con su grupo familiar, que está pasando por una situación muy complicada que su vida viene en un deterioro, ella apoya desde otro lugar entonces eso revaloriza el encuentro. Tranquilamente se podrían mandar un mensaje o una foto, un saludo virtual, pero ella se traslada de una punta a la otra para ir a visitarla, para sentarse, para charlar, tomar mate, eso surge exclusivamente de ella y lo mantiene, nunca se lo hemos pedido, ella lo pudo rescatar sola”.

“Me parece importante la cuestión de dedicar tiempo porque a veces uno dedica tiempo, pero virtual y no es lo mismo. Aparte, muchas de las cosas que nos suceden tienen que ver con resolver las cosas rápidamente, por otros medios que no tienen que ver con el encuentro y alguna vez esto nos va a hacer un clic”, concluyó.