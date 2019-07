Agenda deportiva del fin de semana

SABADO 20

Fútbol | Liga Regional inferiores – Zona Oeste | 18° fecha

12 hs Proyecto Crecer vs El Trébol BC

12 hs Marina FC vs Antártida Arg.

12 hs Sp. 24 de Septiembre vs Sportivo Belgrano

Fútbol | Liga Rafaelina inferiores – Clausura Zona Sur | 4° fecha

14 hs Zenón Pereyra vs La Hidráulica

Básquet | Liga Provincial u15 – Fase Regular | 6° fecha

16 hs Cult. Arroyito vs El Tala

Básquet | Liga Provincial u19 – Semifinales | 1° juego

18 hs Ctral. Argentino (Río Cuarto) vs San Isidro

Boxeo | Complejo Deportivo Justiniano Posse | Direct TV Sports

José “Chinito” Acevedo vs Jorge David Quiroga [6 rounds]

DOMINGO 21

Fútbol | Liga Rafaelina Femenina – Vila | 5° fecha

9:30 hs Ben Hur vs 9 de Julio

11 hs La Hidráulica vs Def. De Frontera

12:30 hs Arg. de Vila vs Atl. Rafaela

Hockey | Torneo San Francisco de Asís – Primera división | 7° fecha

10 hs Impetu vs CRA Giaccone

11.15 hs Contadoras vs Sporting

12.30 hs Def. De Iturraspe vs Las Lobas La Milka

13.45 hs Antártida Arg. Vs U. La Hidráulica

15 hs Charitas vs 9 de Septiembre

16.15 hs Polideportivo vs Olimpo (Amistoso)

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera C - Clausura | 3° fecha

15.30 hs Juv. Unida vs Def. de Frontera

Fútbol | Liga Regional – Repechaje Primera B | 1° fecha

16 hs Sp. Balnearia vs Filodramático

16 hs Ateneo Juvenil vs El Trébol BC

16 hs Sp. 24 de Septiembre vs Granaderos

16 hs UD Laspiur vs Fund. Pozo del Molle

16 hs At. M. Belgrano vs Sarmiento