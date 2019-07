Se viene la renovación en calle Corrientes

Se avizoran tiempos de cambios en San Isidro. Tras una gran temporada que convocó a propios y extraños, el club deberá afrontar una nueva etapa de renovación que incluye también a los referentes. Será un gran desafío para el cuerpo técnico y para la propia institución encontrar esos jugadores que le den el plus necesario y el sentido de pertenencia dentro de la cancha.

La primera traba llegó con la salida de dos de los pilares: Juan Ignacio Rodríguez Suppi y Rodrigo Sánchez. Ambos jugadores fueron tentados por Oberá TC, que tiene un proyecto ambicioso para la próxima temporada. Fueron inalcanzables para la economía de San Isidro y no lograron acordar su continuidad.

La segunda llegó con la salida de dos referentes: Germán Sciutto y Santiago González, que aún no está descartado. El jugador de Marcos Juárez, de 41 años, parece haber llegado a su techo al menos en este equipo y con el estilo de juego que Torre pretende.

Sciutto dejó la institución tras 11 temporadas, en las cuales se transformó en un referente dentro y fuera de la cancha. Algo similar ocurrió con González en sus tres temporadas. Un jugador querido en el club y un líder moral que supo ser el mejor pivot de la categoría, y al que tras la lesión sufrida en febrero de 2018 le costó volver al rendimiento de antes. González confirmó a El Periódico que ayer viernes el DT le comunicó que no figuraba en sus planes. “A buscar nuevos horizontes. Agradecidos junto a mi familia por estos tres años en San Francisco”, dijo.

En ese marco tres referentes opinaron de lo que viene en San Isidro. Desde tres lugares distintos: como hincha Antonela Manelli, como entrenador Omar Scarmagnan y como referente (y ex jugador) Jorge Toriano.

“Los hinchas vamos a tener que buscar nuevos referentes”

“La tana” Manelli contó cómo lo vive ella como hincha. “La vara quedó muy alta de la temporada pasada, claramente sin los referentes dentro y fuera de la cancha como González y Sciutto. El laburo increíble de Suppi y Sánchez es una apuesta doble que tiene que hacer el club, porque los hinchas esperan una gran temporada. La confianza está porque Torre sigue y tiene muchas ambiciones. Los jugadores confirmados hasta el momento creo que ponen a San Isidro de nuevo en las grandes ligas”, consideró.

“Con un equipo que queda como campeón de la Conferencia Norte, que se desarme por completo la pasión no sé si baja pero hay que renovar apuestas”, destacó.

“Seguimos confiando en Seba, el primer contrato que queríamos que se renueve era el de Torre. Es un técnico joven, hizo jugar al equipo y sabemos que pidió a los jugadores... La situación económica de San Isidro es buena pero también sabemos que hay monstruos que salieron a “quitarnos” jugadores, por así decirlo”, precisó Manelli.

“Hay mucha expectativa... Los hinchas vamos a tener que buscar otros referentes porque Santiago y Germán no van a estar más y habrá que ver de dónde nos agarramos. Fernández, ahora es de los más grandes confirmados, puede llegar otro de experiencia y esta capitanía le puede caer a otro, creo que Fernández va a tener esa presión extra”, explicó.

Torre acordó su renovación en San Isidro, la continuidad más esperada por los hinchas.







“Habrá que barajar y dar de nuevo” El “Pollo” Toriano fue determinante. El ex jugador, uno de los grandes referentes del club, manifestó que el desglose del equipo era algo lógico y que los referentes surgirán de manera natural. “La situación ideal hubiera sido mantener la base, pero entiendo que así se rige el mercado. A veces se hace difícil desde el punto de vista económico sostener el plantel tras una temporada buena. Todos los equipos están viendo a los jugadores que están en el mejor nivel y es lógico que van a venir los que más aspiraciones tienen para el próximo torneo a querer llevártelos. Habrá que barajar y dar de nuevo y encarar una nueva temporada con los que vengan”, dijo. “Por ahí ya no van a estar los más identificados en los últimos años. Son decisiones que se toman, pero naturalmente en el grupo surgen los líderes y los referentes que lleven adelante al equipo. Fernández, por la experiencia, puede aportar desde ese lado y a medida que el grupo se va armando surgen nuevas caras y referentes”, explicó. “El equipo será diferente y trabajo no le va a faltar. A lo mejor con las nuevas características no se puede jugar igual que el año pasado pero eso lo irá viendo el entrenador. Él sabe el equipo qué está armando, lo que tiene y qué buscará. Creo que los jugadores que se nombran hasta ahora son buenos jugadores y espero que se pueda estar peleando arriba como lo hizo en la temporada”, concluyó el ex jugador.

La frase. “Los dirigentes demasiado hacen para armar el equipo y marcar una línea con los precios que se manejan en una ciudad que no apoya al deporte, son pocos los interesados y los que aportan en el deporte acá también, y en el básquet es más difícil”, dijo Scarmagnan.

“El problema es que no fabricamos jugadores”

Omar Scarmagnan, ex entrenador de San Isidro y campeón con la Asociación San Francisco, coincidió en que será un gran desafío pero se mostró preocupado por los procesos juveniles. “Va a ser complicado tratar de hacer lo mismo que hacían y encontrar jugadores parecidos. Los sistemas dependen también de los jugadores, si no tenés la misma calidad habrá que cambiar. Va a ser difícil pero no imposible, el técnico es capaz. Ahora hay que pensar en algo nuevo”, precisó.

“El problema es que no fabricamos jugadores, o los que queremos fabricar no resultan. Esto en otras épocas no pasaba, y hace muchos años que tenemos este problema... Eran otras épocas, hoy no lo veo porque es difícil insertarlos, no sé si no tienen las condiciones o no se les dan las oportunidades”, señaló.

“Hans es el que más tiene posibilidades, pero yo digo más jovenes que Hans. Hace muchos años que no veo la posibilidad de tener alguno nuestro que te salve, que lo trabajes y al año siguiente lo podés tener. Zezular tiene una condiciones extraordinarias y Vergara tiene mucha voluntad, no se les dio”, indicó.

En cuanto a la salida de González, el ex entrenador explicó que será difícil reemplazarlo. “Creo que González con trabajo fuerte individualmente sería una gran opción, no sé cómo está con la rodilla, pero conseguir a esta altura un jugador grandote con rebote como González es muy difícil. Creo que un año más le podría ser útil”, explicó.