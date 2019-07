"Los que se han corrompido, que se hagan cargo", sostuvo Alberto Fernández en su paso por Córdoba

A pocos días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó los estudios de Cadena 3 y participó del espacio la Mesa de Café.

Fernández se refirió al tema de la corrupción y afirmó: "Yo no voy a hacer nada para impedir que los corruptos sean juzgados".

"Los que se han corrompido, que se hagan cargo. He pasado 65 años por la función pública. He sido crítico de Macri y Cristina pero a mí nunca se me indilgó ni una causa por corrupción. De lo que otros hacen, que se hagan cargo de lo que hicieron. Esos hechos no sucedieron cuando yo era Jefe de Gabinete. Yo tuve tres casos de corrupción en mi gestión y a los tres les pedí la renuncia", dijo.

Cambios en la Justicia

Frente a la consulta sobre sus supuestas intenciones de cambiar el Consejo de la Magistratura, el candidato a Presidente se distanció de las opiniones de Mempo Giardinelli y de Raúl Zaffaroni.

"Yo nunca dije semejante cosa. Quinientas veces dije que lo que dijeron ellos no era mi opinión. Yo no voy a hacer eso. Yo no miento, el que miente es Macri. Yo respeto el Estado de Derecho. Que la Justicia anda mal lo sabemos todos. Siempre anduvo mal. Eso hay que corregirlo en el marco institucional que tenemos", expresó.

En ese sentido, Fernández citó un estudio del Observatorio de la Universidad de José C. Paz que detectó que los jueces electos no son los que más mérito tienen.

"El orden de concurso se tergiversa en un 70% luego de las audiencias que tienen con los funcionarios a la hora de postularse para entrar. Eso es lo que hay que revisar. Ese es el mecanismo que tiene la política de manipular a los jueces".

Críticas a Cristina Fernández de Kirchner

"Yo he sido muy crítico de ella y sus políticas. Es verdad que la llamaba patética porque fueron años en donde el peronismo sólo obedeció y si hay algo que detesto es la obediencia porque este partido es un lugar a donde se debate. Esos años se instaló un discurso único que siempre critiqué y sigo criticando porque hizo mucho daño. Por consecuencia de la falta de debate, se cometieron muchos errores. Ratifico todo lo que hice y no me rectifico de ninguna de las críticas y ella lo sabe. Y si sostengo esas críticas ¿Por qué me puso? Porque ella, tal vez, piensa que hace falta alguien como yo, que se hace cargo de los errores y se compromete a no cometerlos más", dijo.

Al ser consultado sobre por qué tomó la decisión de volver a juntarse con Cristina, explicó: "En algún momento advertí que esas críticas que yo hacía nos distanciaron y facilitaron el triunfo de Macri. En 2017, dije que si seguíamos divididos, el riesgo era muy alto. El riesgo de seguir dejando a los argentinos sin opción y seguir votando esto que es un desastre".

Su relación con Córdoba

Al ser consultado sobre cuál era su cercanía con Córdoba, Fernández expresó: "Mientras yo fui Jefe de Gabinete, nunca tuvimos ningún problema con Córdoba. Siempre tuve una relación muy cercana con De la Sota. Él me llevó a trabajar cuando era vicepresidente de Cafiero".

Y agregó: "El Gringo (en referencia a Schiaretti) es un gran amigo. Lo conozco de la década del '90. La política nos obligó a estar en dos lugares distintos, pero he hablado con él. La relación siempre fue buena y personal. Entiendo perfectamente lo que él hace y las dificultades que tiene. Yo no soy tonto. Sé que ha habido una reacción de Córdoba hacia el kirchnerismo y lo lamento".