Con el mercado "frenado", San Isidro espera para completar su plantel

San Isidro comenzó el armado de su plantel de cara a la próxima temporada de la Liga Argentina y ya confirmó a cuatro jugadores en su plantilla. Se trata de Milton Vittar, Sergio Rupil, Pablo Fernández y Hans Feder Ponce, jugador del club.

En ese marco, desde el club aseguraron que esperan respuestas de varios jugadores que especulan con el mercado de Liga Nacional, de la liga de Brasil y de Chile. Muchos esperan encontrar su futuro en esas competencias lo que hace que la Liga Argentina sea una segunda opción.

En San Isidro esperan una respuesta de James Cambronne, a quién se le hizo una oferta tras el pedido del entrenador, pero aún no respondió. James había dialogado con la dirigencia "santa" antes de volver a Estados Unidos y también manejaba la posibilidad de quedarse para encarar otro tipo de trabajo.

Otro de los que sonaba por calle Corrientes es Gastón Marozzi que finalmente acordó su continuidad con Unión de Santa Fe este jueves por la tarde. En tanto, Santiago González no está descartado pero en principio no continuaría en el equipo ya que no fue pedido por el entrenador y no se le realizó ninguna oferta.

"Los números están muy altos, Oberá está pagando fortunas y Ameghino también está pagando fortunas. Seguimos buscando, nosotros no vamos a pagar locuras y pagaremos lo que tengamos al alcance del presupuesto. No vamos a hipotecar el club para traer a un jugador sí o sí, sino lo hubiéramos hecho con Suppi. Era un jugador que interesaba mucho pero la oferta de Oberá superó ampliamente la nuestra y no podíamos llegar, ni cerca", explicó Carlos Berardo, presidente del club.

Por otro lado, la pretemporada de Los Halcones comenzaría entre el 10 y el 15 de agosto aunque aún la fecha no está confirmada.